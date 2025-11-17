Trump je otvorený novým sankciám voči krajinám obchodujúcim s Ruskom
- DNES - 19:13
- Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že je otvorený myšlienke nových sankcií voči štátom obchodujúcim s Ruskom.
Vyjadril sa tak len niekoľko dní po tom, čo ubezpečil maďarského premiéra Viktora Orbána, že Budapešť môže pokračovať v dovoze ruských energetických surovín, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Hociktorá krajina, ktorá obchoduje s Ruskom, bude veľmi prísne sankcionovaná,“ povedal Trump novinárom v nedeľu večer na letisku v Palm Beach na Floride. Americký prezident dodal, že to je podľa neho „OK“ a „do vzorca možno pridať aj Irán“.
Trump k možným opatreniam neposkytol ďalšie podrobnosti. Viktora Orbána v Bielom dome týždeň predtým však ubezpečil, že Maďarsko bude môcť pokračovať v nákupe ruských energetických produktov napriek americkým sankciám.
Spojené štáty uvalili koncom augusta nové sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Podľa amerického ministra financií Scotta Bessenta to bola reakcia na odmietnutie ruského prezidenta Vladimira Putina ukončiť „nezmyselnú vojnu“ na Ukrajine.
