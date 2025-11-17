  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

SHMÚ varuje pred viacerými javmi, pozor na poľadovicu!

  • DNES - 19:06
  • Bratislava
SHMÚ varuje pred viacerými javmi, pozor na poľadovicu!

V niektorých okresoch Slovenska treba v noci počítať s poľadovicou, SHMÚ varuje aj pred snežením.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou od pondelka od 19.00 h do utorkového (18. 11.) rána. Vydal aj výstrahu pred snežením pre niektoré okresy. Ústav o tom informoval na svojom webe.

Ľad a sneh hrozia najmä na severe

Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí pre celý Žilinský kraj. Taktiež pre okresy Poprad, Banská Bystrica, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, pohyb osôb, infraštruktúra,“ apeluje ústav.

Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali meteorológovia pre všetky okresy Žilinského kraja, väčšinu okresov Prešovského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Očakávajú výskyt sneženia, pri ktorom spadne od jedného do piatich centimetrov nového snehu.

Počas noci naďalej platí výstraha pred vetrom pre celý Bratislavský a Trnavský kraj. Taktiež pre väčšinu okresov Nitrianskeho a Košického kraja a okresy Myjava a Vranov nad Topľou. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok a Turčianske Teplice pretrváva výstraha pred vetrom na horách.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opozícia v centre Bratislavy vyzvala na koniec Fica, chce ho poraziť vo voľbách

Opozícia v centre Bratislavy vyzvala na koniec Fica, chce ho poraziť vo voľbách

DNES - 19:28Domáce

Líder PS Michal Šimečka vyjadril ambíciu vyhrať nasledovné parlamentné voľby.

Fico vyzval na reformu politického systému na princípe slobodných volieb

Fico vyzval na reformu politického systému na princípe slobodných volieb

DNES - 18:59Domáce

Podľa premiéra nemôže kandidovať 31strán. Takáto forma demokracie podľa neho Slovensku škodí.

Na Námestí slobody v Bratislave odhalili Pamätník novembra 1989

Na Námestí slobody v Bratislave odhalili Pamätník novembra 1989

DNES - 18:14Domáce

Na Námestí slobody v Bratislave odhalili v pondelok Pamätník novembra 1989. Stalo sa tak na 36. výročie Nežnej revolúcie za účasti aktérov Novembra ’89.

Robert Fico zvažuje novú frakciu v europarlamente

Robert Fico zvažuje novú frakciu v europarlamente

DNES - 18:10Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico a jeho strana Smer-SD sa podľa europoslankyne Moniky Beňovej zatiaľ nepripoja k žiadnej frakcii v Európskom parlamente.

Vosveteit.sk
Česi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spímeČesi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spíme
Tento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňochTento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňoch
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytáOdborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizerámeAko sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o povelochGoogle práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou neveryAI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívaloTvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješJe pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP