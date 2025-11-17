Fico vyzval na reformu politického systému na princípe slobodných volieb
Podľa premiéra nemôže kandidovať 31strán. Takáto forma demokracie podľa neho Slovensku škodí.
Aktualizované o 19:26
Predseda vlády SR a Smeru-SD Robert Fico opätovne vyzval politickú scénu na reformu slovenského politického systému na princípe slobodných demokratických volieb. „Nemôže 31 strán kandidovať a nemôžeme zostavovať vládu na princípe širokých koalícií, ktoré nie sú schopné fungovať. Táto forma demokracie Slovenskej republike škodí,“ povedal premiér počas príhovoru v rámci straníckeho podujatia s názvom 17. november - deň rešpektu k inému názoru v priestoroch Agrokomplexu v Nitre.
„Demokracia by mala byť demokratická súťaž medzi najlepšími o najlepšie myšlienky,“ zdôraznil. Z demokracie sa podľa neho stalo na Slovensku more pre loď bláznov. „Dobrá demokracia je, keď vládnete v krajine na základe slobodných demokratických volieb a súčasne rešpektujete určité pravidlá, rešpektujete jeden druhého,“ podotkol.
Pri príležitosti pondelkového sviatku povedal, že nemožno zabudnúť na to, že život na Slovensku bol aj pred 17. novembrom 1989. „Ľudia pracovali, vytvárali hodnoty a potom ich niekto privatizoval a rozkrádal. Nezabúdajme na kontinuitu,“ podčiarkol. Víta každého, kto sa rozhodol pripomenúť si 17. november verejným zhromaždením, ktoré je zorganizované v súlade so zákonom.
Strana Smer-SD podľa Fica počas vládnutia nikdy neprijala zákon, ktorý by išiel proti demokracii alebo, ktorý by obmedzoval ľudské práva. „Nikdy sme nezneužili moc, nepoužívali sme políciu, nezasahovali sme do záležitostí iných krajín,“ dodal.
Je presvedčený o potrebe opätovného začiatku vyšetrovania prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Oficiálne vyzývam ministra vnútra SR a generálneho prokurátora SR, aby pod ťarchou nových okolností, ktoré sa objavili na medzinárodnej scéne, sa opätovne pozreli, čo sa v roku 2018 stalo a dajte konečne pravdu slovenskému národu, ako to s novinárom a jeho priateľkou bolo,“ poznamenal.
