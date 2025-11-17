  • Články
V dome našli nehybné telo muža, prípad vyšetruje polícia

  • Klenovec
Prvotné informácie z vyšetrovania naznačujú, že muž nemusel zomrieť prirodzenou smrťou.

V obci Klenovec pri Rimavskej Sobote našli v nedeľu (16. 11.) telo 71-ročného muža bez známok života. V pondelok o tom informoval portál tvnoviny.sk.

„Podľa prvotných informácií stopy na mieste naznačujú, že muž nemusel zomrieť prirodzene,“ píše portál tvnoviny.sk.

Stál za tým niekto iný?

Telo muža mali nájsť na zemi pri piecke, pričom v celom byte bol neporiadok a na viacerých miestach sa našla krv. „Na krku nebohého sa mali nachádzať známky, ktoré by mohli súvisieť so škrtením,“ tvrdí portál tvnoviny.sk, ktorý v tejto súvislosti oslovil aj políciu. Tá však zatiaľ neposkytla svoje stanovisko.

Prípad aktuálne vyšetrujú, obhliadajúci lekár pritom podľa novinárov nevylúčil cudzie zavinenie.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
