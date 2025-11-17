Robert Fico zvažuje novú frakciu v europarlamente
Predseda vlády SR Robert Fico a jeho strana Smer-SD sa podľa europoslankyne Moniky Beňovej zatiaľ nepripoja k žiadnej frakcii v Európskom parlamente (EP).
Slovenský premiér namiesto toho zvažuje vytvoriť nový klub v EP s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými a „protivojnovými“ stranami, píše TASR podľa pondelkovej správy serveru Euronews.
Beňová pre Euronews uviedla, že Fico sa rozhodol upustiť od vstupu do frakcie Patrioti pre Európu (PfE) napriek rokovaniam na túto tému s maďarským premiérom a spoluzakladateľom PfE Viktorom Orbánom. „Na základe mojich rozhovorov s premiérom Ficom vám môžem povedať, že sa nechce pripojiť k inej skupine a čaká na budúci rok,“ uviedla Beňová s tým, že jednou z možností je aj založiť novú europarlamentnú frakciu s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými stranami.
Skupina by podľa jej slov mohla byť zložená z koalície „priateľov mieru“. Neuviedla však konkrétne strany, ktoré by sa k takejto frakcii mohli pripojiť. Web Euronews uvádza ako jednu z možných kandidátov napríklad nemeckú stranu Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW).
Strana európskych socialistov (PES) v októbri Smer-SD jednohlasne definitívne vylúčila zo svojich štruktúr pre rozpor s jej hodnotami. Predsedníctvo frakcie ešte v októbri 2023 rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru-SD a asociovaného členstva strany Hlas-SD.
Založenie novej frakcie v EP nie je jednoduché - na jej vytvorenie je potrebných najmenej 23 europoslancov zo siedmich členských štátov EÚ.
