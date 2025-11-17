  • Články
Robert Fico zvažuje novú frakciu v europarlamente

  • DNES - 18:10
  • Brusel/Bratislava
Predseda vlády SR Robert Fico a jeho strana Smer-SD sa podľa europoslankyne Moniky Beňovej zatiaľ nepripoja k žiadnej frakcii v Európskom parlamente (EP).

Slovenský premiér namiesto toho zvažuje vytvoriť nový klub v EP s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými a „protivojnovými“ stranami, píše TASR podľa pondelkovej správy serveru Euronews.

Beňová pre Euronews uviedla, že Fico sa rozhodol upustiť od vstupu do frakcie Patrioti pre Európu (PfE) napriek rokovaniam na túto tému s maďarským premiérom a spoluzakladateľom PfE Viktorom Orbánom. „Na základe mojich rozhovorov s premiérom Ficom vám môžem povedať, že sa nechce pripojiť k inej skupine a čaká na budúci rok,“ uviedla Beňová s tým, že jednou z možností je aj založiť novú europarlamentnú frakciu s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými stranami.

Skupina by podľa jej slov mohla byť zložená z koalície „priateľov mieru“. Neuviedla však konkrétne strany, ktoré by sa k takejto frakcii mohli pripojiť. Web Euronews uvádza ako jednu z možných kandidátov napríklad nemeckú stranu Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW).

Strana európskych socialistov (PES) v októbri Smer-SD jednohlasne definitívne vylúčila zo svojich štruktúr pre rozpor s jej hodnotami. Predsedníctvo frakcie ešte v októbri 2023 rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru-SD a asociovaného členstva strany Hlas-SD.

Založenie novej frakcie v EP nie je jednoduché - na jej vytvorenie je potrebných najmenej 23 europoslancov zo siedmich členských štátov EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategórii
Na Námestí slobody v Bratislave odhalili Pamätník novembra 1989

Na Námestí slobody v Bratislave odhalili Pamätník novembra 1989

DNES - 18:14Domáce

Na Námestí slobody v Bratislave odhalili v pondelok Pamätník novembra 1989. Stalo sa tak na 36. výročie Nežnej revolúcie za účasti aktérov Novembra ’89.

Študentský pochod v Košiciach prilákal stovky ľudí, kopíruje trasu z roku 1989

Študentský pochod v Košiciach prilákal stovky ľudí, kopíruje trasu z roku 1989

DNES - 17:29Domáce

V Košiciach sa zišlo niekoľko stoviek ľudí na pondelkovom Študentskom pochode za slobodu a demokraciu pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Prezident: Ak sa niekomu zdal režim lepší, je to vizitka ponovembrových garnitúr

Prezident: Ak sa niekomu zdal režim lepší, je to vizitka ponovembrových garnitúr

DNES - 17:27Domáce

Prezident zdôraznil, že naša krajina urobila od Novembra 1989 veľký civilizačný skok.

Prezident je pripravený prijať demisiu Petra Kmeca

Prezident je pripravený prijať demisiu Petra Kmeca

DNES - 16:34Domáce

Pellegrini očakáva, že podaním demisie podpredsedu vlády Kmeca sa nastolí určitá politická kultúra.

