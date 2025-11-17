  • Články

Bratislava

Predseda rady BBC chce bojovať proti Trumpovej žalobe za ohováranie

  • DNES - 17:40
  • Londýn


Predseda Rady BBC Samir Shah v pondelok prisľúbil, že bude bojovať proti žalobe za ohováranie, ktorú chce na britského verejnoprávneho vysielateľa podať americký prezident Donald Trump pre manipulatívne zostrihanie jeho prejavu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Chcem, aby bolo jasno - náš postoj sa nezmenil. Neexistuje žiadny dôvod pre žalobu za ohováranie a sme odhodlaní proti tomu bojovať,“ uviedol Shah v správe pre zamestnancov BBC.

Trump v piatok povedal, že BBC zažaluje až o päť miliárd dolárov po tom, ako sa spoločnosť ospravedlnila za úpravu jeho prejavu odvysielanú vlani v dokumente Panorama. Odmietla však zaplatiť akúkoľvek kompenzáciu.

Právnici šéfa Bieleho domu ešte predtým poslali BBC list, v ktorom ju obvinili z ohovárania prezidenta a žiadali ospravedlnenie a zaplatenie odškodného.

BBC sa následne ospravedlnila za to, že jej dokument vyvolal dojem, že Trump priamo vyzýval na násilné činy krátko pred útokom svojich stúpencov na sídlo Kongresu USA zo 6. januára 2021. Pre kauzu už odstúpili generálny riaditeľ BBC Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva Deborah Turnessovou.

Stanica vo štvrtok uviedla, že Shah poslal do Bieleho domu osobný list, v ktorom Trumpovi objasňuje ľútosť BBC nad spôsobom úpravy videa, no tiež dôrazný nesúhlas, že by existoval dôvod na žalobu za ohováranie.

Zdroj: Info.sk, TASR
