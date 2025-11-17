Tisíce ľudí v Prahe protestujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov
- DNES - 16:37
- Praha
Staromestské námestie v Prahe v pondelok zaplnili tisíce účastníkov demonštrácie proti vzniku vlády hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe, ktorú zorganizovanal spolok Milion chvilek pro demokracii. TASR o tom informuje podľa správ serverov iDnes, Seznam Zprávy a Novinky.cz.
Demonštráciu s názvom „Česko nie je na predaj“ zvolal spolok Milion chvilek pro demokracii od 15.00 h na pražskom Staromestskom námestí a dorazili na ňu tisíce ľudí. Podľa servera Novinky.cz niektorí protestujúci mávajú vlajkami Českej republiky, Európskej únie (EÚ), Ukrajiny alebo Severoatlantickej aliancie (NATO). Iní zasa prišli s transparentami s heslami proti predstaviteľom plánovanej koalície.
Podľa organizátorov protestu je koalícia ANO, SPD a Motoristov postavená na mafiánskom princípe. „Nejde len o (predsedu ANO Andreja) Babiša, (čestného prezidenta Motoristov Filipa) Turka alebo (šéfa SPD Tomia) Okamuru, vlastne ide skôr o to, že nová vláda vzniká na akomsi, povedzme, mafiánskom princípe. To znamená, že ja ti zaručím nevydanie súdom, ty mi zaručíš nevydanie na trestné stíhanie, ja ti zaručím miliardy pre Agrofert alebo pre tvojich sponzorov,“ uviedol predseda spolku Mikuláš Minář.
