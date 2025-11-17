Prezident je pripravený prijať demisiu Petra Kmeca
Pellegrini očakáva, že podaním demisie podpredsedu vlády Kmeca sa nastolí určitá politická kultúra.
Prezident Peter Pellegrini je pripravený prijať demisiu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD), keď mu bude doručená informácia, či má namiesto neho poveriť riadením úradu podpredsedu vlády iného ministra, alebo bude známy jeho nástupca. Prezident to v pondelok uviedol na brífingu.
„Samozrejme, že som pripravený urobiť aj alternatívu čiastočnú, to znamená, najprv demisiu prijať, kým sa bude hľadať nástupca, poveriť niektorého člena vlády tak, ako sa to bežne robí, a potom, keď sa koalícia dohodne na nástupcovi, tak ho následne vymenujem,“ povedal Pellegrini. Prezident podľa vlastných slov nemieni naťahovať čas ani robiť obštrukcie.
Pellegrini očakáva, že podaním demisie podpredsedu vlády Kmeca sa nastolí určitá politická kultúra a ľudia budú viac vnímať, či sa pri nejakých iných potenciálnych prehreškoch alebo podozreniach používa rovnaký meter zo strany predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Ale to už budeme musieť sledovať s odstupom času, či bude premiér takýto tvrdý aj pri pochybeniach jeho nominantov,“ dodal prezident.
Kmec podal demisiu v sobotu (15. 11.) po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií v celkovej sume okolo 200 miliónov eur. Kritici mu vyčítali najmä napojenie vybratých firiem na stranu Hlas-SD. Kmec však zásadnejšie chyby nepripustil. Na tlačovej konferencii uviedol, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas-SD, Slovenska aj priemyslu.
