Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

Prezident: Premiér by si mal uvedomiť, že je predsedom vlády všetkých občanov

  • DNES - 16:29
  • Bratislava
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by si mal uvedomiť, že je premiérom všetkých občanov, nielen svojich voličov.

Mal by zmierniť svoj tón a snažiť sa viac argumentovať. Aj jeho drsná rétorika je zdrojom rastu napätia v spoločnosti. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol v pondelok na brífingu po pietnom akte pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Hlava štátu zároveň odmietla premiérove vyjadrenia, v ktorých nazval 17. november vopred pripraveným komunistickým pučom.

Ja si nemyslím, že ten tvrdý štýl politiky, ktorý v posledných mesiacoch predvádza, je tou správnou politikou a tým správnym typom politiky, ktorý Slovensko potrebuje. Naopak, zdá sa mi, že to napätie v spoločnosti sa ešte viac vyhraňuje a aj predseda vlády si musí uvedomiť, že nie je len predsedom vlády svojich niekoľkých percent voličov svojej strany. On je predsedom vlády Slovenskej republiky,“ vyhlásil Pellegrini.

Prezident tiež podľa svojich slov nerozumie, prečo musí Fico provokovať vyjadreniami, v ktorých Deň boja za slobodu a demokraciu nazval komunistickým pučom. „Ako keby tým chcel znevážiť tých všetkých študentov a tých mladých ľudí, ktorí vyšli do ulíc. Ako keby im chcel povedať, že vy ste tam boli vlastne zbytoční, lebo to bolo dávno všetko dopredu pripravené,“ uviedol. Ako dodal, nemyslí si, že by to mal premiér hovoriť. Poukázal, že jeho slová sa nezhodujú s výpoveďami ľudí, ktorí pri revolúcii boli a s historickými faktami. „Je to snaha zaujať, zase nejakým spôsobom povedať niečo, aby sa o tom diskutovalo,“ myslí si Pellegrini. Hrdinami boli podľa neho študenti a občania.

Prezident okrem toho kritizoval aj poslancov Národnej rady SR, že zrušenie dňa pracovného pokoja na 17. novembra nezaviedli dočasne ako pri iných štátnych sviatkoch.

UPOZORNENIE:

TASR k správe ponúka zvukový záznam.

TASR sa pokúsi získať reakciu premiéra.

olr sum mia

Zdroj: Info.sk, TASR
