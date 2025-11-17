  • Články
Bratislava

Podľa nemeckého vicekancelára môže Čína urobiť viac pre koniec vojny na Ukrajine

  • DNES - 16:13
  • Peking
Podľa nemeckého vicekancelára môže Čína urobiť viac pre koniec vojny na Ukrajine

Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil na úvod svojej návštevy v Číne vyzval Peking, aby spravil viac pre ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.

Podľa jeho slov je presvedčený, že v tejto otázke „môže hrať rozhodujúcu úlohu“. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Počas stretnutia s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom Klingbeil argumentoval, že konflikt na Ukrajine je destabilizujúci pre medzinárodný ekonomický vývoj.

Podľa neho sa svet v súčasnosti vyznačuje „turbulenciami“ a stabilné nemecko-čínske vzťahy by preto mohli ponúknuť viac medzinárodnej bezpečnosti.

DPA zdôrazňuje, že Che Li-feng vo svojom prejave Ukrajinu nespomenul. Čína je podľa agentúry považovaná za blízkeho partnera Ruska a jeho ofenzívu na Ukrajine doposiaľ oficiálne neodsúdila. S Pekingom naďalej vo veľkom obchoduje a je dôležitým kupcom ruskej ropy.

Klingbeil je prvým nemeckým ministrom, ktorý navštívil Čínu od májového nástupu vlády súčasného kancelára Friedricha Merza, pripomína DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
