Podľa nemeckého vicekancelára môže Čína urobiť viac pre koniec vojny na Ukrajine
- DNES - 16:13
- Peking
Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil na úvod svojej návštevy v Číne vyzval Peking, aby spravil viac pre ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.
Podľa jeho slov je presvedčený, že v tejto otázke „môže hrať rozhodujúcu úlohu“. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Počas stretnutia s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom Klingbeil argumentoval, že konflikt na Ukrajine je destabilizujúci pre medzinárodný ekonomický vývoj.
Podľa neho sa svet v súčasnosti vyznačuje „turbulenciami“ a stabilné nemecko-čínske vzťahy by preto mohli ponúknuť viac medzinárodnej bezpečnosti.
DPA zdôrazňuje, že Che Li-feng vo svojom prejave Ukrajinu nespomenul. Čína je podľa agentúry považovaná za blízkeho partnera Ruska a jeho ofenzívu na Ukrajine doposiaľ oficiálne neodsúdila. S Pekingom naďalej vo veľkom obchoduje a je dôležitým kupcom ruskej ropy.
Klingbeil je prvým nemeckým ministrom, ktorý navštívil Čínu od májového nástupu vlády súčasného kancelára Friedricha Merza, pripomína DPA.
