V pohári zistili nadlimitné množstvo ťažkých kovov, sťahujú ho z trhu
Výrobok by ste podľa hygienikov nemali kupovať ani používať.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Číny. Ide o sklenený pohár s kvetinovým vzorom. Obsahuje zvýšený obsah kadmia a olova. TASR o tom informovali z odboru komunikácie úradu.
„Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva prijíma opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF,“ priblížili.
Foto: uvzsr.sk
Z ÚVZ však upozornili na to, že výrobok sa ešte môže nachádzať na trhu v SR. „Spotrebiteľom odporúčame, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,“ dodali.
Toxické účinky ťažkých kovov
Ako na svojom webe informuje ÚVZ, prvky ako kadmium, olovo, meď, ortuť a arzén vykazujú toxické účinky na ľudský organizmus.
Kadmium podľa hygienikov negatívne vplýva na zdravie obličiek a môže spôsobiť ich zlyhanie. Olovo rovnako škodí obličkám, ale aj srdcu, cievam a nervovej sústave.
