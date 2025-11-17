  • Články
Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

V pohári zistili nadlimitné množstvo ťažkých kovov, sťahujú ho z trhu

  • DNES - 16:09
  • Bratislava
V pohári zistili nadlimitné množstvo ťažkých kovov, sťahujú ho z trhu

Výrobok by ste podľa hygienikov nemali kupovať ani používať.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Číny. Ide o sklenený pohár s kvetinovým vzorom. Obsahuje zvýšený obsah kadmia a olova. TASR o tom informovali z odboru komunikácie úradu.

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva prijíma opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF,“ priblížili.

Foto: uvzsr.sk

Z ÚVZ však upozornili na to, že výrobok sa ešte môže nachádzať na trhu v SR. „Spotrebiteľom odporúčame, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,“ dodali.

Toxické účinky ťažkých kovov

Ako na svojom webe informuje ÚVZ, prvky ako kadmium, olovo, meď, ortuť a arzén vykazujú toxické účinky na ľudský organizmus.

Kadmium podľa hygienikov negatívne vplýva na zdravie obličiek a môže spôsobiť ich zlyhanie. Olovo rovnako škodí obličkám, ale aj srdcu, cievam a nervovej sústave.

Zdroj: Info.sk, TASR, uvzsr.sk
