  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

Eurokomisár pre obranu: Ukrajinské jednotky by mohli pomôcť brániť EÚ

  • DNES - 15:41
  • Vilnius
Eurokomisár pre obranu: Ukrajinské jednotky by mohli pomôcť brániť EÚ

Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius v pondelok vyhlásil, že ak sa boje na Ukrajine skončia uzavretím mierovej zmluvy, ukrajinskí vojaci by mohli pomôcť s obranou východnej hranice Európskej únie (EÚ) s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.

Bolo by dobré, keby bola bojom otestovaná ukrajinská armáda po nastolení mieru na Ukrajine pripravená pôsobiť vo všetkých krajinách nášho pohraničného regiónu, počnúc Pobaltím a v Litve, spolu s nemeckou brigádou a rotujúcimi americkými prápormi,“ povedal Kubilius v litovskom Vilniuse.

Politico uvádza, že takýto scenár je v súčasnosti veľmi vzdialený, nakoľko na východe Ukrajiny pokračujú boje a ruský prezident Vladimir Putin nepreukázal žiadnu vôľu dosiahnuť kompromis s cieľom ukončiť ich.

Ukrajina má v súčasnosti v Európe najskúsenejšiu armádu a mohla by byť pre jej spojencov cenným zdrojom nových vedomostí. Kubiliusova výzva prichádza v čase, keď sa niekdajšie sľuby o prijatí Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) rozplývajú v dôsledku odporu zo strany Spojených štátov i niektorých ďalších spojencov.

Kubilius zdôraznil, že akékoľvek nasadenie ukrajinskej armády v štátoch EÚ by nenarušilo pôsobnosť nemeckej brigády v Litve, prítomnosť amerických vojakov v regióne, ani by nespustilo mechanizmus kolektívnej obrany podľa článku päť Washingtonskej zmluvy.

Kubilius v minulosti pôsobil ako premiér Litvy. „My Litovčania sme sa v našej histórii naučili, že pre našu bezpečnosť je lepšie mať viacero záruk,“ vyhlásil. Dodal, že článok päť by mal byť podporený vlastnými bezpečnostnými opatreniami Európskej únie „s jasným mechanizmom ich implementácie“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tisíce ľudí v Prahe protestujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov

Tisíce ľudí v Prahe protestujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov

DNES - 16:37Zahraničné

Staromestské námestie v Prahe v pondelok zaplnili tisíce účastníkov demonštrácie proti vzniku vlády hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe, ktorú zorganizovanal spolok Milion chvilek pro demokracii.

Podľa nemeckého vicekancelára môže Čína urobiť viac pre koniec vojny na Ukrajine

Podľa nemeckého vicekancelára môže Čína urobiť viac pre koniec vojny na Ukrajine

DNES - 16:13Zahraničné

Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil na úvod svojej návštevy v Číne vyzval Peking, aby spravil viac pre ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.

Fiala: Česko za 36 rokov prešlo kus cesty, neteší ma však, čo sa aktuálne deje

Fiala: Česko za 36 rokov prešlo kus cesty, neteší ma však, čo sa aktuálne deje

DNES - 13:34Zahraničné

Česko podľa jeho premiéra v demisii Petra Fialu prešlo za 36 rokov od Nežnej revolúcie veľký kus cesty a v súčasnosti je slobodnou a demokratickou krajinou.

Tusk: Explózia mala pravdepodobne za cieľ vyhodenie vlaku do vzduchu

Tusk: Explózia mala pravdepodobne za cieľ vyhodenie vlaku do vzduchu

DNES - 10:59Zahraničné

Železnicu poškodil výbuch, podľa premiéra ide o sabotáž.

Vosveteit.sk
Tento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňochTento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňoch
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytáOdborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizerámeAko sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o povelochGoogle práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou neveryAI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívaloTvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješJe pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
Hackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčaniaHackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP