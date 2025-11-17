  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
10°Bratislava

Šéf NATO Rutte príde v utorok do Bratislavy, stretne sa s Ficom

  • DNES - 15:06
  • Brusel/Bratislava
Šéf NATO Rutte príde v utorok do Bratislavy, stretne sa s Ficom

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte pricestuje v utorok 18. novembra do Bratislavy.

Stretne sa s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Informuje o tom TASR s odvolaním sa na oznámenie tlačovej kancelárie NATO.

Kancelária zároveň upozornila, že generálny tajomník NATO v súvislosti s návštevou na Slovensku nebude mať vystúpenie pre médiá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NRSR: Na webe parlamentu zverejnili majetkové priznania verejných funkcionárov

NRSR: Na webe parlamentu zverejnili majetkové priznania verejných funkcionárov

DNES - 14:29Domáce

Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií v pondelok zverejnil na webe parlamentu majetkové priznania verejných funkcionárov za minulý rok.

Šutaj Eštok: Naša demokracia bude len taká, akí sme my sami

Šutaj Eštok: Naša demokracia bude len taká, akí sme my sami

DNES - 14:07Domáce

Minister vnútra pripomenul dôležitosť plurality názorov.

Mestskí poslanci vyzývajú primátora Revúcej, aby zvážil zotrvanie vo funkcii pre jeho zdravotný stav

Mestskí poslanci vyzývajú primátora Revúcej, aby zvážil zotrvanie vo funkcii pre jeho zdravotný stav

DNES - 13:56Domáce

Poslanci mestského zastupiteľstva z klubu Fungujúca Revúca vyzývajú tamojšieho primátora Júliusa Buchtu, aby zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii.

Čaputová pripomína spojenie všetkých demokratických síl pri Nežnej revolúcii

Čaputová pripomína spojenie všetkých demokratických síl pri Nežnej revolúcii

DNES - 13:28Domáce

Nežná revolúcia bola možná iba vďaka odhodlaniu ľudí a spojeniu všetkých demokratických síl. Pripomenula to bývalá prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie.

Vosveteit.sk
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytáOdborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizerámeAko sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o povelochGoogle práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou neveryAI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívaloTvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješJe pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
Hackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčaniaHackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
Populárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmwarePopulárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmware
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP