Šéf NATO Rutte príde v utorok do Bratislavy, stretne sa s Ficom
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte pricestuje v utorok 18. novembra do Bratislavy.
Stretne sa s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Informuje o tom TASR s odvolaním sa na oznámenie tlačovej kancelárie NATO.
Kancelária zároveň upozornila, že generálny tajomník NATO v súvislosti s návštevou na Slovensku nebude mať vystúpenie pre médiá.
NRSR: Na webe parlamentu zverejnili majetkové priznania verejných funkcionárov
Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií v pondelok zverejnil na webe parlamentu majetkové priznania verejných funkcionárov za minulý rok.
Šutaj Eštok: Naša demokracia bude len taká, akí sme my sami
Minister vnútra pripomenul dôležitosť plurality názorov.
Mestskí poslanci vyzývajú primátora Revúcej, aby zvážil zotrvanie vo funkcii pre jeho zdravotný stav
Poslanci mestského zastupiteľstva z klubu Fungujúca Revúca vyzývajú tamojšieho primátora Júliusa Buchtu, aby zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii.
Čaputová pripomína spojenie všetkých demokratických síl pri Nežnej revolúcii
Nežná revolúcia bola možná iba vďaka odhodlaniu ľudí a spojeniu všetkých demokratických síl. Pripomenula to bývalá prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie.