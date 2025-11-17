  • Články
  • DNES - 14:30
  • Berlín
Merz vylučuje rozpad vládnej koalície pre spor o dôchodkovú reformu

Nemecký kancelár Friedrich Merz dôrazne odmieta špekulácie o možnom vzniku menšinovej vlády, ak sa pre spor o dôchodkovú reformu rozpadne súčasná koalícia kresťanských a sociálnych demokratov.

Denníky Bild a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) predtým informovali, že Merzov blok CDU/CSU už scenár menšinovej vlády zvažuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Z môjho pohľadu je niečo také vylúčené,“ povedal predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na ekonomickom samite, ktorý zorganizoval v pondelok denník Süddeutsche Zeitung. Parlament s meniacimi sa väčšinami by nedokázal vytvárať rozumnú legislatívu, dodal kancelár.

Merz, ako aj jeho koaličný partner, Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), odmietajú akékoľvek zmeny v dôchodkovej reforme, ktorú už vládny kabinet v Berlíne schválil. Osemnásť poslancov z parlamentnej skupiny CDU/CSU však pohrozilo, že legislatívu zamietnu, ak do nej vláda nezapracuje zmeny. To znamená, že koaličnej väčšine by v parlamente mohli chýbať hlasy potrebné na schválenie návrhu zákona.

Vláda sa nerozpadne, ubezpečoval Merz účastníkov ekonomického samitu. Na otázku, či koalícia bude existovať aj v budúcom roku, kancelár odpovedal slovami: „Áno, samozrejme.“

Zdroj: Info.sk, TASR
