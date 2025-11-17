  • Články
NRSR: Na webe parlamentu zverejnili majetkové priznania verejných funkcionárov

  • DNES - 14:29
  • Bratislava
Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií v pondelok zverejnil na webe parlamentu majetkové priznania verejných funkcionárov za minulý rok. Informovala o tom predsedníčka výboru Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí).

Za kalendárny rok 2024 podalo oznámenia o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch 1652 verejných funkcionárov. Oproti roku 2020 je to výrazný nárast, keďže pred prijatím noviel ústavného zákona o ochrane verejného záujmu v roku 2020, ktorými sa rozšíril okruh verejných funkcionárov, majetkové priznania podávalo len 550 verejných funkcionárov,“ priblížila.

Povinnosť podať oznámenie o majetkových pomeroch sa podľa zákona týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Rovnakú povinnosť majú napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky. Podať ho musia aj verejní funkcionári, ktorých do funkcie nominoval štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.

Zdroj: Info.sk, TASR
