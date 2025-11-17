Šutaj Eštok: Naša demokracia bude len taká, akí sme my sami
Minister vnútra pripomenul dôležitosť plurality názorov.
Naša demokracia bude len taká, akí sme my sami. Vyhlásil to minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie. Apeloval preto na slušnosť a vzájomný rešpekt.
„Bez dialógu, ochoty a schopnosti spolupracovať, navzájom sa počúvať a rešpektovať toho druhého, bude naša spoločnosť roztrieštená. Spoločnosť bude ďalej trpieť. My budeme trpieť absenciou dialógu, bez ktorého je demokracia príliš tvrdým chlebom. Želám nám všetkým, celému Slovensku, sebe aj svojim politickým oponentom a konkurentom slušnosť, pokoj, rozvahu a zodpovednosť, ktorú mali v tých historických dňoch ľudia na námestiach a tí, ktorí stáli v ich čele,“ uviedol na sociálnej sieti.
Sedemnásty november je podľa Šutaja Eštoka pripomienkou slušnosti. „Je paradoxné, že vtedy vedeli byť k sebe slušní aj absolútne odlišní ľudia - disidenti a komunisti. (...) Nástrojom oboch strán bol dialóg. Prostredníctvom neho dokázali nájsť spoločnú reč a záujem, aby prechod od socializmu k demokracii bol prechodom nežným, bez obetí,“ ocenil. Tvrdí, že starý režim by dosiaľ neskončil, ak by sa vtedajší oponenti správali ako súčasná opozícia a namiesto diskusie volili vulgárnosť a osobné útoky.
Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie hovoril aj o význame plurality názorov. „Ľudia pred 36 rokmi stáli na námestiach, aby odmietli jeden povolený názor a vybojovali pluralitu. Na túto lekciu nesmieme zabudnúť. Najmä po tom, ako sme v rokoch 2020 až 2023 videli pokusy umlčať odlišné názory cenzúrou, udavačstvom a politickou políciou,“ dodal.
Podľa koaličnej strany Hlas-SD je 17. november nielen symbolom zápasu za slobodu a demokraciu, ale najmä ľudskú dôstojnosť. Patrí k najdôležitejším dátumom novodobých dejín a pripomína, že sloboda nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú treba chrániť. Je to tiež kľúčový deň, ktorý formoval ako slobodu, tak štátnosť. „Sú okamihy v dejinách, ktoré sa nedajú prehliadnuť alebo odložiť bokom,“ zdôraznil Šutaj Eštok.
Pripomenul, že budúcnosť Slovenska „sedí v školských laviciach“ a záleží na tom, aký príklad dávajú študentom politici, učitelia i celá spoločnosť. Zároveň je však podľa neho dôležité vnímať a počúvať obavy i pohľad na svet aj staršej generácie, ktoré netreba zhadzovať. Žiadny názor nemôže byť podľa neho povýšený a ostatné umlčiavané. Zopakoval tiež, že Slovensko musí ostať aktívnym a zodpovedným členom EÚ a NATO, ale má právo presadzovať národnoštátne záujmy.
Hlas zároveň vyzval všetkých, ktorí majú vplyv a s tým súvisiacu zodpovednosť, aby ukazovali svoj vzor v slušnosti, férovosti a úcte k odlišným názorom. „Aby sme neprehlbovali polarizáciu a ukazovali, čo znamená spravodlivosť, dialóg a zodpovedné vedenie krajiny a inštitúcií,“ odkázal Šutaj Eštok.
