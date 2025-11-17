  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
10°Bratislava

Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zvýšenie kybernetickej bezpečnosti za 1,47 mil. eur

  • DNES - 13:57
  • Bratislava
Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zvýšenie kybernetickej bezpečnosti za 1,47 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na IT projekt Posilnenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR. Financovaný bude z eurofondov z Programu Slovensko, predpokladaná hodnota zákazky je 1,47 milióna eur.

Táto suma podľa rezortu zahŕňa náklady na celé obdobie trvania zmluvy v dĺžke 36 mesiacov s možnosťou uplatnenia opcie na predlženie licenčného obdobia na ďalších 12 mesiacov. Predpokladaná hodnota zákazky vychádza z aktualizovaných bezpečnostných požiadaviek na infraštruktúru bezpečnostného monitoringu.

Projekt je zameraný na posilnenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR prostredníctvom zavedenia moderných bezpečnostných opatrení a zlepšenia schopnosti detekcie a reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty. Realizácia projektu prispeje k prevencii pred kybernetickými útokmi, k napĺňaniu cieľov národnej politiky kybernetickej bezpečnosti a k zosúladeniu rezortných informačných systémov s požiadavkami všeobecne platných právnych predpisov,“ priblížil rezort financií.

Projekt sa týka nielen samotného ministerstva, ale aj jeho rezortných organizácií, ako sú Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity a Úrad pre reguláciu hazardných hier. „Tieto inštitúcie zabezpečujú kľúčové procesy riadenia verejných financií. Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti posilní ochranu tzv. prístupových infraštruktúr, ktoré patria medzi najdôležitejšie prvky informačného systému rezortu,“ doplnilo MF.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz vylučuje rozpad vládnej koalície pre spor o dôchodkovú reformu

Merz vylučuje rozpad vládnej koalície pre spor o dôchodkovú reformu

DNES - 14:30Ekonomické

Nemecký kancelár Friedrich Merz dôrazne odmieta špekulácie o možnom vzniku menšinovej vlády, ak sa pre spor o dôchodkovú reformu rozpadne súčasná koalícia kresťanských a sociálnych demokratov.

Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zavedenia 14. dôchodku

Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zavedenia 14. dôchodku

DNES - 13:42Ekonomické

Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén predložil Národnému zhromaždeniu návrh zákona týkajúci sa zavedenia 14. dôchodku.

Švajčiarsky minister odmieta tvrdenia o kapitulácii v obchodnej vojne s USA

Švajčiarsky minister odmieta tvrdenia o kapitulácii v obchodnej vojne s USA

VČERA - 15:13Ekonomické

Švajčiarsky minister hospodárstva Guy Parmelin odmietol tvrdenia, že nová colná dohoda so Spojenými štátmi znamená kapituláciu v obchodnej vojne, ktorú rozpútal americký prezident Donald Trump.

Erik Kaliňák nevidí dôvod na koniec Miroslava Lajčáka na poste poradcu premiéra

Erik Kaliňák nevidí dôvod na koniec Miroslava Lajčáka na poste poradcu premiéra

VČERA - 14:59Ekonomické

Člen predsedníctva koaličnej strany Smer-SD a europoslanec Erik Kaliňák zatiaľ nevidí dôvod na koniec Miroslava Lajčáka vo funkcii poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Vosveteit.sk
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytáOdborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizerámeAko sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o povelochGoogle práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou neveryAI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívaloTvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješJe pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
Hackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčaniaHackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
Populárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmwarePopulárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmware
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP