Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zvýšenie kybernetickej bezpečnosti za 1,47 mil. eur
- DNES - 13:57
- Bratislava
Ministerstvo financií (MF) SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na IT projekt Posilnenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR. Financovaný bude z eurofondov z Programu Slovensko, predpokladaná hodnota zákazky je 1,47 milióna eur.
Táto suma podľa rezortu zahŕňa náklady na celé obdobie trvania zmluvy v dĺžke 36 mesiacov s možnosťou uplatnenia opcie na predlženie licenčného obdobia na ďalších 12 mesiacov. Predpokladaná hodnota zákazky vychádza z aktualizovaných bezpečnostných požiadaviek na infraštruktúru bezpečnostného monitoringu.
„Projekt je zameraný na posilnenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR prostredníctvom zavedenia moderných bezpečnostných opatrení a zlepšenia schopnosti detekcie a reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty. Realizácia projektu prispeje k prevencii pred kybernetickými útokmi, k napĺňaniu cieľov národnej politiky kybernetickej bezpečnosti a k zosúladeniu rezortných informačných systémov s požiadavkami všeobecne platných právnych predpisov,“ priblížil rezort financií.
Projekt sa týka nielen samotného ministerstva, ale aj jeho rezortných organizácií, ako sú Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity a Úrad pre reguláciu hazardných hier. „Tieto inštitúcie zabezpečujú kľúčové procesy riadenia verejných financií. Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti posilní ochranu tzv. prístupových infraštruktúr, ktoré patria medzi najdôležitejšie prvky informačného systému rezortu,“ doplnilo MF.
