Mestskí poslanci vyzývajú primátora Revúcej, aby zvážil zotrvanie vo funkcii pre jeho zdravotný stav
Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) z klubu Fungujúca Revúca vyzývajú tamojšieho primátora Júliusa Buchtu, aby zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii.
Mestskí poslanci, ktorí doposiaľ revúckeho primátora v zastupiteľstve podporovali, tvrdia, že Buchta v ostatných mesiacoch stratil kontrolu nad svojim zdravotným stavom, ktorý negatívne vplýva na výkon jeho verejnej funkcie. Uviedli to v stanovisku na sociálnej sieti.
„Verejná funkcia si vyžaduje vysokú mieru dôvery, transparentnosti a osobnej integrity. Ak sú tieto princípy narušené, je v záujme mesta aj samotného funkcionára, aby prijal zodpovedné rozhodnutie, ktoré prispeje k stabilite a dôveryhodnosti verejnej správy,“ uviedlo vo výzve osem mestských poslancov z klubu Fungujúca Revúca. Mestské zastupiteľstvo v Revúcej má celkovo 13 členov.
Poslanecký klub, ktorý v aktuálnom volebnom období Buchtu podporoval, vo výzve primátorovi odporúča, aby zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo vedení mesta. „Našou prioritou je riadne, odborné a otvorené spravovanie mesta a sme presvedčení, že ďalšie zotrvanie Júliusa Buchtu vo funkcii primátora Revúcej bude mať negatívny vplyv na verejnú mienku a na dôveryhodnosť verejnej správy,“ uviedli poslanci z Fungujúcej Revúcej.
Primátor Revúcej Július Buchta viedol štvrtkové (13. 11.) zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) len niekoľko minút. V úvode zasadnutia zle artikuloval, následne po prestávke a rozhovore s hlavným kontrolórom mesta Dušanom Dorčákom z rokovania na odporúčanie kontrolóra odišiel. Zasadnutie ďalej viedla viceprimátorka Lucia Medvecová, dôvody odchodu primátora poslancom vysvetlené neboli.
Buchta v súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, a to pre dopravnú nehodu z marca, pri ktorej autom narazil do plota rodinného domu. Z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase, pri dychovej skúške následne „nafúkal“ 1,31 promile alkoholu. Polícia nehodu naďalej vyšetruje. Primátor sa v auguste vo videu na sociálnej sieti ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc, absolvoval liečenie a chce dotiahnuť rozbehnuté projekty.
Na vyvodenie osobnej zodpovednosti primátora už skôr vyzývali napríklad aj nezávislé poslankyne MsZ Jana Ježíková či Ľubomíra Benešová. Primátor Revúcej na otázky TASR k ostatnému zasadnutiu zastupiteľstva či výzve poslancov doposiaľ nereagoval.
Šéf NATO Rutte príde v utorok do Bratislavy, stretne sa s Ficom
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte pricestuje v utorok 18. novembra do Bratislavy.
NRSR: Na webe parlamentu zverejnili majetkové priznania verejných funkcionárov
Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií v pondelok zverejnil na webe parlamentu majetkové priznania verejných funkcionárov za minulý rok.
Šutaj Eštok: Naša demokracia bude len taká, akí sme my sami
Minister vnútra pripomenul dôležitosť plurality názorov.
Čaputová pripomína spojenie všetkých demokratických síl pri Nežnej revolúcii
Nežná revolúcia bola možná iba vďaka odhodlaniu ľudí a spojeniu všetkých demokratických síl. Pripomenula to bývalá prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie.