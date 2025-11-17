  • Články
  • DNES - 13:56
  • Revúca
Mestskí poslanci vyzývajú primátora Revúcej, aby zvážil zotrvanie vo funkcii pre jeho zdravotný stav

Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) z klubu Fungujúca Revúca vyzývajú tamojšieho primátora Júliusa Buchtu, aby zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii.

Mestskí poslanci, ktorí doposiaľ revúckeho primátora v zastupiteľstve podporovali, tvrdia, že Buchta v ostatných mesiacoch stratil kontrolu nad svojim zdravotným stavom, ktorý negatívne vplýva na výkon jeho verejnej funkcie. Uviedli to v stanovisku na sociálnej sieti.

Verejná funkcia si vyžaduje vysokú mieru dôvery, transparentnosti a osobnej integrity. Ak sú tieto princípy narušené, je v záujme mesta aj samotného funkcionára, aby prijal zodpovedné rozhodnutie, ktoré prispeje k stabilite a dôveryhodnosti verejnej správy,“ uviedlo vo výzve osem mestských poslancov z klubu Fungujúca Revúca. Mestské zastupiteľstvo v Revúcej má celkovo 13 členov.

Poslanecký klub, ktorý v aktuálnom volebnom období Buchtu podporoval, vo výzve primátorovi odporúča, aby zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo vedení mesta. „Našou prioritou je riadne, odborné a otvorené spravovanie mesta a sme presvedčení, že ďalšie zotrvanie Júliusa Buchtu vo funkcii primátora Revúcej bude mať negatívny vplyv na verejnú mienku a na dôveryhodnosť verejnej správy,“ uviedli poslanci z Fungujúcej Revúcej.

Primátor Revúcej Július Buchta viedol štvrtkové (13. 11.) zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) len niekoľko minút. V úvode zasadnutia zle artikuloval, následne po prestávke a rozhovore s hlavným kontrolórom mesta Dušanom Dorčákom z rokovania na odporúčanie kontrolóra odišiel. Zasadnutie ďalej viedla viceprimátorka Lucia Medvecová, dôvody odchodu primátora poslancom vysvetlené neboli.

Buchta v súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, a to pre dopravnú nehodu z marca, pri ktorej autom narazil do plota rodinného domu. Z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase, pri dychovej skúške následne „nafúkal“ 1,31 promile alkoholu. Polícia nehodu naďalej vyšetruje. Primátor sa v auguste vo videu na sociálnej sieti ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc, absolvoval liečenie a chce dotiahnuť rozbehnuté projekty.

Na vyvodenie osobnej zodpovednosti primátora už skôr vyzývali napríklad aj nezávislé poslankyne MsZ Jana Ježíková či Ľubomíra Benešová. Primátor Revúcej na otázky TASR k ostatnému zasadnutiu zastupiteľstva či výzve poslancov doposiaľ nereagoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
