Najčastejšie mýty o pití alkoholu: Zabudnite na teplo či kávu
Ľudia konzumujú alkohol už viac ako desaťtisíc rokov, čo je dostatočne dlhá doba na to, aby vzniklo množstvo teórií o jeho účinkoch. Niektoré z nich sa však dajú vedecky vyvrátiť.
Pohárik na zahriatie v chladnom počasí, káva na rýchle vytriezvenie alebo prísne pravidlá o poradí nápojov, aby sa predišlo „opici“. Aj keď sú tieto predstavy hlboko zakorenené v spoločnosti, vedecké výskumy ukazujú, že ide len o mýty. Odborníci vysvetľujú, ako to s alkoholom v skutočnosti je.
Mýtus č. 1: Poradie nápojov ovplyvňuje „opicu“
Niektorí ľudia tvrdia, že ak sa budete držať jedného druhu nápoja alebo ich budete piť v určitom poradí, vyhnete sa nepríjemnému stavu na druhý deň. Problém je, že pre toto tvrdenie neexistujú žiadne vedecké dôkazy.
Vo všeobecnosti platí, že čím viac alkoholu človek vypije, tým horšia bude opica. To platí bez ohľadu na to, či pije pivo, víno, destiláty alebo ich kombináciu.
Vedci z nemeckej Univerzity Witten/Herdecke sa na to pozreli bližšie v štúdii, kde skupiny ľudí pili pivo a potom víno, alebo naopak. Následne porovnávali závažnosť „opice“ s kontrolnými skupinami, ktoré pili len jeden druh nápoja. Hoci štúdia vyprodukovala množstvo „opíc“, poradie konzumovaných nápojov nemalo žiadny reálny vplyv.
Mýtus č. 2: Alkohol vás zohreje
Po vypití alkoholického nápoja môžete cítiť príjemné teplo, čo mnohí ľudia vnímajú ako zahriatie organizmu. V skutočnosti je to však pocit tepla, ktoré z vášho tela uniká, čo v chladnom počasí nie je ideálne.
Začervenané líca, potenie a návaly v nás vyvolávajú pocit tepla, ale naša telesná teplota v skutočnosti klesá. Potvrdzuje to aj štúdia z roku 2005 uskutočnená v Japonsku. Vedci zistili, že alkohol znižuje jadrovú teplotu tela. Účastníci, ktorí pili alkohol, mali výrazne zvýšený prietok krvi v koži a viac sa potili. „Hlboká telesná teplota v skupine s alkoholom začala klesať 20 minút po nástupe potenia a nakoniec klesla o 0,3 °C nižšie ako v kontrolnej skupine,“ uvádza štúdia.
Zjednodušene povedané, alkohol vám dáva falošný pocit tepla tým, že uvoľňuje teplo z vášho tela. To je presne to teplo, ktoré si v zime potrebujete udržať. Mýtus o bernardínoch so súdkami brandy na krku je teda definitívne vyvrátený.
Mýtus č. 3: Káva pomáha vytriezvieť
Alkohol je druhá najpopulárnejšia droga na svete, hneď po kofeíne. Nie je preto prekvapením, že existuje mýtus o ich kombinácii. Mnohí veria, že káva im pomáha vytriezvieť.
Na tejto myšlienke nie je nič pravdivé. Kofeín vás môže prebudiť a budete ostražitejší, ale nijako nepotláča účinky alkoholu na váš úsudok, koordináciu či reakčný čas.
Štúdia z roku 2010 testovala účastníkov na simulátore jazdy. Tí, ktorí pili alkohol s kofeínom, nemali o nič lepšie výsledky ako tí, ktorí pili len samotný alkohol. Káva z vás teda urobí len bdelejšieho opilca. Jediná vec, ktorá skutočne pomáha striezveniu, je čas.
