Čaputová pripomína spojenie všetkých demokratických síl pri Nežnej revolúcii
Nežná revolúcia bola možná iba vďaka odhodlaniu ľudí a spojeniu všetkých demokratických síl. Pripomenula to bývalá prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie. Slovensku zaželala odvahu a vytrvalosť stavať na spoločnom.
„Dnešný 17. november je iný, a zďaleka nielen preto, že už nie je dňom pracovného pokoja. Posledné dni nám pripomenuli rôzne podoby slobody aj slobody odísť zo situácie, s ktorou nesúhlasíme. Či slobody nebáť sa. Nazbieralo sa príliš veľa tlaku, neférovosti aj osočovania a útokov od tých, ktorí nám teraz kážu o rešpekte a slušnosti. Každý máme mocný hlas. A dnes voláme po férovosti, profesionalite, po nespochybňovaní nášho členstva v spoločenstvách, ktoré nám pomáhajú k prosperite a bezpečiu, po nespochybňovaní 17. novembra. Voláme po normálnosti,“ uviedla na sociálnej sieti.
Exprezidentka poukázala na to, že Nežná revolúcia bola možná iba vďaka odhodlaniu ľudí a spojeniu všetkých demokratických síl. „Sú chvíle vo vývoji krajiny, keď treba to spoločné vysoko povýšiť. A tým je teraz ochrana demokracie. Želám Slovensku odvahu a vytrvalosť stavať na spoločnom,“ dodala.
13-ročný Samuel odišiel vyhodiť smeti a nevrátil sa, je nezvestný niekoľko dní
Polícia pátra po 13-ročnom Samuelovi.
Polícia zadržala skupinu “shockcall” podvodníkov
Slovenská polícia v spolupráci s nemeckými kolegami zadržala v piatok v Poprade skupinu páchateľov, ktorí zo Slovenska organizovali podvody typu „shockcall“.
Matovič: Ľudia môžu hlasovať za povinné kontroly politikov na alkohol a drogy
Opozičné Hnutie Slovensko zverejnilo v pondelok ďalšiu otázku, za ktorú môžu hlasovať ľudia na webe Prevrat2027.sk.
Tragická nehoda: Auto zrazilo neznámu ženu
Žena stála v strede cesty v tmavom oblečení.