Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

Čaputová pripomína spojenie všetkých demokratických síl pri Nežnej revolúcii

  DNES - 13:28
  • Bratislava
Čaputová pripomína spojenie všetkých demokratických síl pri Nežnej revolúcii

Nežná revolúcia bola možná iba vďaka odhodlaniu ľudí a spojeniu všetkých demokratických síl. Pripomenula to bývalá prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie. Slovensku zaželala odvahu a vytrvalosť stavať na spoločnom.

Dnešný 17. november je iný, a zďaleka nielen preto, že už nie je dňom pracovného pokoja. Posledné dni nám pripomenuli rôzne podoby slobody aj slobody odísť zo situácie, s ktorou nesúhlasíme. Či slobody nebáť sa. Nazbieralo sa príliš veľa tlaku, neférovosti aj osočovania a útokov od tých, ktorí nám teraz kážu o rešpekte a slušnosti. Každý máme mocný hlas. A dnes voláme po férovosti, profesionalite, po nespochybňovaní nášho členstva v spoločenstvách, ktoré nám pomáhajú k prosperite a bezpečiu, po nespochybňovaní 17. novembra. Voláme po normálnosti,“ uviedla na sociálnej sieti.

Exprezidentka poukázala na to, že Nežná revolúcia bola možná iba vďaka odhodlaniu ľudí a spojeniu všetkých demokratických síl. „Sú chvíle vo vývoji krajiny, keď treba to spoločné vysoko povýšiť. A tým je teraz ochrana demokracie. Želám Slovensku odvahu a vytrvalosť stavať na spoločnom,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
