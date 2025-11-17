  • Články
13-ročný Samuel odišiel vyhodiť smeti a nevrátil sa, je nezvestný niekoľko dní

  • DNES - 13:25
  • Trnava
Polícia pátra po 13-ročnom Samuelovi.

Polícia v Trnave pátra po 13-ročnom Samuelovi Vlkovi, ktorý je nezvestný od sobotňajšieho večera. Z domu odišiel len na chvíľu, aby vysypal smeti, no späť sa už nevrátil a nikomu o sebe nedal vedieť.

„Samuel mal v sobotu, 15.11.2025, vo večerných hodinách odísť z domu vysypať smeti. Domov sa však nevrátil a nikomu o sebe nepodal žiadnu správu,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Keď sa ho rodine nepodarilo nájsť, obrátili sa so žiadosťou o pomoc na políciu. Polícia teraz žiada o pomoc pri pátraní aj širokú verejnosť.

Foto: Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave

Popis nezvestného chlapca:

Vek: 13 rokov

Výška: približne 150 cm, štíhlej postavy

Vlasy: dlhšie, blond

Oči: modré

Popis oblečenia: V čase odchodu mal na sebe oblečené čierne tepláky, maskáčovú bundu a šedé tenisky.

Polícia vyzýva kohokoľvek, kto chlapca videl alebo má akékoľvek informácie o jeho súčasnom pohybe a pobyte, aby bezodkladne kontaktoval políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo prišiel osobne na ktorékoľvek policajné oddelenie.

Zdroj: Info.sk, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave
