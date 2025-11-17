Polícia zadržala skupinu “shockcall” podvodníkov
Slovenská polícia v spolupráci s nemeckými kolegami zadržala v piatok (14. 11.) v Poprade skupinu páchateľov, ktorí zo Slovenska organizovali podvody typu „shockcall“. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Volali na nemecké pevné linky a pod legendou dopravnej nehody sa vydávali za policajtov, aby od seniorov vylákali peniaze a šperky. Kriminálna polícia z Popradu spolu s Pohotovostným policajným útvarom z Prešova zadržala osem osôb priamo pri páchaní trestnej činnosti,“ uviedla polícia.
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová spresnila, že medzi obvinenými sú muži aj ženy vo veku od 24 do 51 rokov. „Obvinení po vzájomnej dohode na území Slovenskej republiky vykonávali podvodné hovory z telefónnych čísel registrovaných v Rumunsku. Zameriavali sa na osoby vyššieho veku a pod zámienkou vyplatenia kaucie za príbuzného, ktorý mal spôsobiť dopravnú nehodu, sa od nich snažili vylákať finančné prostriedky alebo šperky,“ objasnila hovorkyňa. S obvinenými polícia aktuálne vykonáva potrebné procesné úkony.
Prešovský krajský vyšetrovateľ ich obvinil z pokračovacieho zločinu podvodu v štádiu pokusu a podal návrh na väzobné stíhanie. Z dôvodu prebiehajúcich procesných úkonov nie je podľa polície možné poskytnúť viac informácií.
Polícia zadržala piatich Poliakov a troch Nemcov
Službukonajúci prokurátor Okresnej prokuratúry v Poprade v nedeľu (16. 11.) podal sudcovi pre prípravné konanie Okresného súdu Poprad návrh na vzatie do väzby ôsmich obvinených osôb, a to z dôvodu útekovej a preventívnej väzby. Informovala o tom zástupkyňa hovorcu Krajskej prokuratúry v Prešove Stanislava Sinčáková s tým, že o uvedenom návrhu sudca v súčasnosti rozhoduje.
„Po vykonaní domovej prehliadky v meste Poprad boli v piatok zadržané podozrivé osoby, pričom išlo o piatich občanov Poľskej republiky a troch občanov Nemeckej spolkovej republiky, ktorým následne v sobotu (15. 11.) vyšetrovateľ PZ vzniesol obvinenie pre pokračovací zločin podvodu spáchaný na viacerých osobách vyššieho veku v štádiu pokusu,“ dodala Sinčáková. Ide podľa prokuratúry o rozmáhajúcu sa trestnú činnosť páchanú sofistikovaným spôsobom vo viacerých európskych krajinách. Tá spočíva v uskutočňovaní podvodných telefonátov, ktorých sa páchatelia mali dopúšťať na osobách vyššieho veku, zneužívajúc ich dôveru. Takýmto konaním sa pokúsili vylákať od poškodených osôb finančné prostriedky a cennosti v sume prevyšujúcej 600.000 eur. „Uvedené trestné konanie je výsledkom aktívnej spolupráce orgánov polície a prokuratúry pri odhaľovaní závažných podvodných konaní,“ uzavrela Sinčáková.
