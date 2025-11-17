Tragická nehoda: Auto zrazilo neznámu ženu
Žena stála v strede cesty v tmavom oblečení.
K tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu (16.11.) vo večerných hodinách na ceste I. triedy medzi Trnavou a obcou Bučany. Vodič osobného auta zrazil ženu, ktorá sa mala nachádzať v strede cesty. Svojim zraneniam na mieste podľahla.
Polícia intenzívne pracuje na zistení jej totožnosti. Info.sk o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Nehoda sa stala v úseku pri miestnej časti Oravné. Podľa polície viedol 51-ročný muž vozidlo značky Audi v smere od Trnavy, keď z doposiaľ nezistených príčin zachytil ľavou prednou časťou auta chodkyňu.
Foto: Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave
„Chodkyňa utrpela pri zrážke zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla,“ uviedla Antalová. Policajti podrobili vodiča dychovej skúške aj testu na drogy, oba výsledky boli negatívne.
Polícia cestu po nehode úplne uzavrela. Poverený policajt začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava. „Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajneho vyšetrovania,“ doplnila Antalová. Policajti zároveň intenzívne pracujú na zistení totožnosti zosnulej ženy.
Polícia v súvislosti s touto tragédiou opätovne apeluje na chodcov a ďalších zraniteľných účastníkov cestnej premávky, aby nepodceňovali svoju viditeľnosť. Najmä v tmavom oblečení a za zníženej viditeľnosti sa stávajú pre vodičov takmer neviditeľnými. „Aj taká „drobnosť“, ako reflexný pásik vám môže zachrániť život tým, že vás vodiči uvidia dostatočne včas,“ dodala polícia.
