Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

Hnutie Slovensko hovorí o potrebe spojenia opozície a pozýva PS na zhromaždenie

  • DNES - 11:24
  • Bratislava
Opozičné Hnutie Slovensko si myslí, že opozícia by mala byť na zhromaždeniach k 17. novembru spojená.

Upozorňuje na to, že viaceré strany prijali pozvanie na protesty, ktoré organizuje, no hnutie PS sa mu neozvalo. Vyzýva ho preto, aby zahodilo pýchu a jeho zástupcovia na zhromaždeniach vystúpili. Uviedlo to v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Matúš Bystriansky.

Ľudia chcú dnes vidieť spojenú opozíciu. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) bez hanby rozkladá právny štát, potláča slobodu a každým dňom bezohľadne uťahuje ľuďom opasky, pričom sebe nadeľujú dvojnásobné platy či doživotné renty. Ľudia, ktorí na Slovensku žijú, pracujú a veria v budúcnosť, potrebujú vidieť jeden jasný signál - že strany demokratickej opozície vedia prekonať vlastné tiene a dokážu sa v rozhodujúcej chvíli zjednotiť,“ skonštatovalo.

Hnutie Slovensko opätovne pozvalo PS na protesty, ktoré organizuje. Vyzvalo ho, aby zahodilo pýchu, odložilo bokom osobné animozity a prestalo stavať vlastné ego nad osud krajiny. „Našou povinnosťou nie je hrať stranícke hry, ale brániť ľudí, ktorým Fico siaha na spravodlivosť, práva aj slobodu,“ dodalo.

Aj poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyhlásila, že pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu treba spojiť demokratické sily v boji za právny štát. „Náš veľký sviatok demokracie si opäť pripomíname v tieni extrémneho tlaku vládnej moci voči právnemu štátu, občianskej spoločnosti či nezávislým médiám. (...) Na morálny, ekonomický a bezpečnostný úpadok, ktorý táto vláda spôsobila, existuje iba jediná zmysluplná odpoveď: spájanie demokratických síl a spoločný tlak na obranu spravodlivosti, zákonnosti a slobody,“ poznamenala.

Zdroj: Info.sk, TASR
