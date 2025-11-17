Tusk: Explózia mala pravdepodobne za cieľ vyhodenie vlaku do vzduchu
- DNES - 10:59
- Varšava
Železnicu poškodil výbuch, podľa premiéra ide o sabotáž.
Poľský premiér Donald Tusk v pondelok na sieti X informoval, že explózia, ktorá poškodila koľajnice na trati neďaleko Varšavy, mala pravdepodobne za cieľ vyhodiť do vzduchu vlak na trase Varšava - Deblin. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Našťastie nedošlo k tragédii, ale záležitosť je veľmi vážna,“ vyhlásil premiér. K podobnej situácii podľa neho došlo na tej istej trati aj južnejšie smerom k mestu Lublin. „Žiaľ, niet pochýb o tom, že máme do činenia so zámerným konaním, s aktom diverzie,“ uzavrel Tusk.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz podľa agentúry PAP nariadil armáde skontrolovať 120-kilometrový úsek železnice vedúci od mesta Hrubieszow po hranice s Ukrajinou.
