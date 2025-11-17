  • Články
Bratislava

Tusk: Explózia mala pravdepodobne za cieľ vyhodenie vlaku do vzduchu

  • DNES - 10:59
  • Varšava
Železnicu poškodil výbuch, podľa premiéra ide o sabotáž.

Poľský premiér Donald Tusk v pondelok na sieti X informoval, že explózia, ktorá poškodila koľajnice na trati neďaleko Varšavy, mala pravdepodobne za cieľ vyhodiť do vzduchu vlak na trase Varšava - Deblin. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Našťastie nedošlo k tragédii, ale záležitosť je veľmi vážna,“ vyhlásil premiér. K podobnej situácii podľa neho došlo na tej istej trati aj južnejšie smerom k mestu Lublin. „Žiaľ, niet pochýb o tom, že máme do činenia so zámerným konaním, s aktom diverzie,“ uzavrel Tusk.

Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz podľa agentúry PAP nariadil armáde skontrolovať 120-kilometrový úsek železnice vedúci od mesta Hrubieszow po hranice s Ukrajinou.

Zdroj: Info.sk, TASR
