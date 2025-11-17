ÚIS: Policajti neľudsky zaobchádzali so zadržanou osobou
ÚIS ukončil vyšetrovanie dvoch skutkov, v ktorých sú obvinení tí istí policajti.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ukončil v októbri vyšetrovanie dvoch skutkov, v ktorých sú obvinení tí istí policajti. Navrhol podať obžalobu. V prvom prípade sú policajti obvinení zo zločinu mučenia a iného neľudského a krutého zaobchádzania, v druhom prípade zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. V oboch prípadoch išlo o formu spolupáchateľstva. Prípady sa stali v roku 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.
„Na základe zadovážených dôkazov vyšetrovateľ ÚIS 25. júla 2024 vzniesol v prvom prípade obvinenie voči trom príslušníkom Policajného zboru (PZ) a v druhom prípade vzniesol obvinenie voči dvom príslušníkom PZ. Všetci boli v čase spáchania skutkov zaradení na obvodnom oddelení PZ v Nitrianskom kraji,“ priblížila Dobiášová.
V prvom prípade mali obvinení policajti v decembri v roku 2022 v priestoroch obvodného oddelenia PZ v Nitrianskom kraji predviesť a obmedziť osobnú slobodu osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie, uviedla Dobiášová. Po jej predvedení ju policajti bili fackami po tvári. Kopali ju podľa hovorkyne na zemi a rôznymi inými spôsobmi, napríklad použitím taseru, jej spôsobovali fyzické utrpenie.
Pokračuje, že v druhom prípade mali tí istí obvinení policajti v decembri v roku 2022 v priestoroch obvodného oddelenia polície predviesť inú osobu. Tá bola podozrivá z majetkovej trestnej činnosti. Obvinený policajt ju mal podľa hovorkyne bezdôvodne kopnúť do chrbta, v dôsledku čoho predvedená osoba spadla zo stoličky. Na zemi ju policajti kopali.
„Po vykonaní vyšetrovania a zabezpečení dostatočného množstva dôkazov vyšetrovateľ ÚIS 23. októbra 2025 ukončil vyšetrovanie a predložil spisový materiál dozorovému prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby na troch príslušníkov PZ,“ podotkla Dobiášová. Doplnila, že obvineným policajtom môže hroziť trest odňatia slobody na tri až desať rokov.
Obvinené osoby, v čase spáchania skutku policajti, nie sú v súčasnosti príslušníkmi Policajného zboru.
Horí bytový dom, evidujú viacero zranených
Prebieha evakuácia bytového domu.
Fyzioterapeut radí: Ženy sa nemusia báť silového tréningu, spevní postavu a zvýši silu
Pri silovom cvičení sa ženy nemusia báť, že by nabrali „príliš veľa svalov“. Majú výrazne nižšiu hladinu testosterónu, takže prirodzene nemôžu získať nadmernú svalovú hmotu.
Požiar osobného auta spôsobil škodu 100.000 eur
Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí predná časť vozidla.
SHMÚ varuje: V týchto lokalitách môže snežiť
Vo viacerých lokalitách sa očakáva dážď, niekde môže aj snežiť.