Horí bytový dom, evidujú viacero zranených
Prebieha evakuácia bytového domu.
V Topoľčanoch v Nitrianskom kraji horí bytový dom. Na mieste je viacero zranených. Aktuálne tam zasahujú štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Pripravený je aj evakuačný autobus. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Michaely Gundovej ide o požiar v pivničných priestoroch bytového domu, pri ktorom došlo k zadymeniu dvoch vchodov. „Aktuálne na mieste zasahujú hasiči z Topoľčian, Nitry a Selenca,“ povedala pre TASR.
Topoľčianska radnica informovala, že požiar vznikol na Streďanskej ulici 2617 vo vchode B. „Na mieste zasahujú hasiči a záchranné zložky. Nikto nebol vážne zranený. Aktuálne prebieha evakuácia bytov a pripravujeme zázemie pre obyvateľov. Hasiči robia všetko, čo je v ich silách, aby zistili rozsah škôd na statike a sieťach, aby boli byty čoskoro sprístupnené,“ uviedol mestský úrad. Zároveň vyzval ľudí, ktorí bývajú v blízkosti udalosti, aby umožnili hladký priebeh záchranných prac.
AKTUALIZOVANÉ: HORÍ BYTOVKA NA STREDANSKEJ! ZÁSAH VŠETKÝCH ZLOŽIEK NA MIESTE – PREBIEHA EVAKUÁCIA Na sídlisku JUH...Uverejnil používateľ TOPOĽČANY CITY Pondelok 17. novembra 2025
ÚIS: Policajti neľudsky zaobchádzali so zadržanou osobou
ÚIS ukončil vyšetrovanie dvoch skutkov, v ktorých sú obvinení tí istí policajti.
Fyzioterapeut radí: Ženy sa nemusia báť silového tréningu, spevní postavu a zvýši silu
Pri silovom cvičení sa ženy nemusia báť, že by nabrali „príliš veľa svalov“. Majú výrazne nižšiu hladinu testosterónu, takže prirodzene nemôžu získať nadmernú svalovú hmotu.
Požiar osobného auta spôsobil škodu 100.000 eur
Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí predná časť vozidla.
SHMÚ varuje: V týchto lokalitách môže snežiť
Vo viacerých lokalitách sa očakáva dážď, niekde môže aj snežiť.