Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

Horí bytový dom, evidujú viacero zranených

  • DNES - 9:53
  • Topoľčany
Horí bytový dom, evidujú viacero zranených

Prebieha evakuácia bytového domu.

V Topoľčanoch v Nitrianskom kraji horí bytový dom. Na mieste je viacero zranených. Aktuálne tam zasahujú štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Pripravený je aj evakuačný autobus. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Michaely Gundovej ide o požiar v pivničných priestoroch bytového domu, pri ktorom došlo k zadymeniu dvoch vchodov. „Aktuálne na mieste zasahujú hasiči z Topoľčian, Nitry a Selenca,“ povedala pre TASR.

Topoľčianska radnica informovala, že požiar vznikol na Streďanskej ulici 2617 vo vchode B. „Na mieste zasahujú hasiči a záchranné zložky. Nikto nebol vážne zranený. Aktuálne prebieha evakuácia bytov a pripravujeme zázemie pre obyvateľov. Hasiči robia všetko, čo je v ich silách, aby zistili rozsah škôd na statike a sieťach, aby boli byty čoskoro sprístupnené,“ uviedol mestský úrad. Zároveň vyzval ľudí, ktorí bývajú v blízkosti udalosti, aby umožnili hladký priebeh záchranných prac.

AKTUALIZOVANÉ: HORÍ BYTOVKA NA STREDANSKEJ! ZÁSAH VŠETKÝCH ZLOŽIEK NA MIESTE – PREBIEHA EVAKUÁCIA Na sídlisku JUH...

Uverejnil používateľ TOPOĽČANY CITY Pondelok 17. novembra 2025

Zdroj: Info.sk, TASR
