Pondelok, 17.11.2025
Bratislava

Fyzioterapeut radí: Ženy sa nemusia báť silového tréningu, spevní postavu a zvýši silu

Pri silovom cvičení sa ženy nemusia báť, že by nabrali „príliš veľa svalov“. Majú výrazne nižšiu hladinu testosterónu, takže prirodzene nemôžu získať nadmernú svalovú hmotu.

Skôr sa spevní postava, zlepší držanie tela a zvýši funkčná sila. Poukázal na to fyzioterapeut z Nemocnice Agel Bratislava Matúš Šíma.

Silový tréning je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zlepšiť zdravie, spomaliť starnutie a cítiť sa dobre vo vlastnom tele. Silový tréning totiž nie je len o svaloch. Je o sile, rovnováhe, zdraví a sebavedomí. O schopnosti zvládať záťaž. Nielen tú fyzickú, ale aj psychickú,“ poznamenal odborník.

Priblížil, že takéto cvičenie zvyšuje hustotu kostí, čím chráni pred osteoporózou, zlepšuje citlivosť na inzulín, podporuje srdcovo-cievne zdravie a posilňuje imunitný systém. Okrem toho zlepšuje aj spánok a náladu, pretože stimuluje tvorbu endorfínov. „Telo sa mení nielen navonok, ale aj zvnútra. Zlepšuje sa metabolizmus, hormonálna rovnováha a schopnosť regenerácie. Tréning zároveň pomáha predchádzať bolestiam chrbta, ktoré sú dnes u žien veľmi časté,“ doplnil fyzioterapeut Dario Halabrin.

Odborníci ubezpečili, že silový tréning je bezpečný aj pre ženy v strednom a vyššom veku. „Pri správnej technike a postupnom zvyšovaní záťaže je riziko zranenia nižšie než pri mnohých iných športoch. Už po ôsmich až 12 týždňoch pravidelného cvičenia možno pozorovať prvé výsledky. Viac energie, lepšiu stabilitu, menšiu únavu a celkovo lepší pocit zo seba,“ vysvetlili s tým, že začať sa dá aj doma.

Základom sú podľa ich slov jednoduché funkčné cviky, ktoré zapájajú viacero svalových skupín naraz. Napríklad drep s vlastnou váhou, plank, príťahy expanderom alebo TRX, kliky o lavičku či tlaky s ľahkými činkami. „Najdôležitejšie je naučiť sa správnu techniku. Ak pohyb vykonávate s dobrou kontrolou, znižujete riziko preťaženia a maximalizujete efekt,“ zdôrazňuje Šíma. Ak je taká možnosť, odporúča poradiť sa s fyzioterapeutom či trénerom. „Najmä v začiatkoch sa tak vyhnete chybám, ktoré by mohli viesť k preťaženiu kĺbov či chrbtice,“ ozrejmil.

Okrem samotného cvičenia je podľa odborníkov dôležitá konzistentnosť, výživa a regenerácia. Súčasťou každého jedla by mali byť bielkoviny, ktoré sú základom budovania svalov a regenerácie. Ideálnou voľbou sú ryby, mäso, tofu, strukoviny či kvalitné proteínové doplnky. „Bez dostatku bielkovín telo nemá z čoho regenerovať. Odporúčame ich prijímať v každom jedle spolu s komplexnými sacharidmi a zdravými tukmi. Veľmi dôležitý je aj spánok. Osobne odporúčam aspoň sedem hodín denne,“ doplnil Halabrin.

Zdroj: Info.sk, TASR
