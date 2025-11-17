  • Články
Bratislava

Požiar osobného auta spôsobil škodu 100.000 eur

  • DNES - 8:45
  • Ružomberok
Požiar osobného auta spôsobil škodu 100.000 eur

Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí predná časť vozidla.

Požiar osobného motorového vozidla 15. novembra v Ružomberku spôsobil majiteľovi priamu materiálnu škodu približne 100.000 eur. Pri požiari na Textilnej ulici zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Ružomberku. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí predná časť vozidla. „Na lokalizáciu a likvidáciu požiaru bol nasadený jeden vysokotlakový prúd. Po uhasení bolo požiarisko skontrolované termokamerou,“ priblížili hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
