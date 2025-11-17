SHMÚ varuje: V týchto lokalitách môže snežiť
Vo viacerých lokalitách sa očakáva dážď, niekde môže aj snežiť.
Vo viacerých lokalitách Slovenska sa v pondelok očakáva dážď s úhrnom zrážok 30 až 45 milimetrov. Na niektorých miestach hrozí i sneženie. Očakáva sa tiež silnejší vietor. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
Výstraha prvého stupňa pred dažďom sa týka celého Banskobystrického a Žilinského kraja a viacerých okresov v Košickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Platí predbežne do 17.00 h. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblastiach bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.
V niektorých lokalitách v určitých polohách môže v pondelok poobede tiež snežiť. Výstraha prvého stupňa je od 16.00 h vydaná pre Trenčiansky, Žilinský a Prešovský kraj a viaceré okresy v Banskobystrickom a Košickom kraji. Na niektorých územiach treba rátať aj so silnejším vetrom.
Požiar osobného auta spôsobil škodu 100.000 eur
Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí predná časť vozidla.
Obmedzenie na diaľnici D1: Došlo k hromadnej nehode
Diaľnica je pre dopravnú nehodu uzavretá.
MsP: Pre zhromaždenia treba rátať v Bratislave s dopravnými obmedzeniami
V hlavnom meste SR treba v nedeľu a pondelok (17. 11.) počítať s možnými dopravnými obmedzeniami.
ŠVPS SR upozorňuje na falošného kontrolóra
Muž sa vydával za inšpektora, odniesol si vzorky a potom poslal faktúru.