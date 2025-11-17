  • Články
Bratislava

SHMÚ varuje: V týchto lokalitách môže snežiť

  • DNES - 8:03
  • Bratislava
Vo viacerých lokalitách sa očakáva dážď, niekde môže aj snežiť.

Vo viacerých lokalitách Slovenska sa v pondelok očakáva dážď s úhrnom zrážok 30 až 45 milimetrov. Na niektorých miestach hrozí i sneženie. Očakáva sa tiež silnejší vietor. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

Výstraha prvého stupňa pred dažďom sa týka celého Banskobystrického a Žilinského kraja a viacerých okresov v Košickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Platí predbežne do 17.00 h. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblastiach bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.

V niektorých lokalitách v určitých polohách môže v pondelok poobede tiež snežiť. Výstraha prvého stupňa je od 16.00 h vydaná pre Trenčiansky, Žilinský a Prešovský kraj a viaceré okresy v Banskobystrickom a Košickom kraji. Na niektorých územiach treba rátať aj so silnejším vetrom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Požiar osobného auta spôsobil škodu 100.000 eur

DNES - 8:45Domáce

Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí predná časť vozidla.

Obmedzenie na diaľnici D1: Došlo k hromadnej nehode

DNES - 6:55Domáce

Diaľnica je pre dopravnú nehodu uzavretá.

MsP: Pre zhromaždenia treba rátať v Bratislave s dopravnými obmedzeniami

VČERA - 20:13Domáce

V hlavnom meste SR treba v nedeľu a pondelok (17. 11.) počítať s možnými dopravnými obmedzeniami.

ŠVPS SR upozorňuje na falošného kontrolóra

VČERA - 19:34Domáce

Muž sa vydával za inšpektora, odniesol si vzorky a potom poslal faktúru.

