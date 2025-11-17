Obmedzenie na diaľnici D1: Došlo k hromadnej nehode
Diaľnica je pre dopravnú nehodu uzavretá.
Diaľnica D1 v okrese Ilava je v smere na Žilinu neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.
Na 141. kilometri diaľnice došlo k nehode jazdnej súpravy a troch ďalších vozidiel. Obchádzka je možná cez odpočívadlo Dubnica nad Váhom. V smere na Bratislavu je prejazdný jeden jazdný pruh. Predpokladané obmedzenie potrvá asi do 12.00 h.
„Na mieste sú všetky záchranné zložky, žiadame vodičov o rešpektovanie pokynov polície,“ zdôraznilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti.
MsP: Pre zhromaždenia treba rátať v Bratislave s dopravnými obmedzeniami
V hlavnom meste SR treba v nedeľu a pondelok (17. 11.) počítať s možnými dopravnými obmedzeniami.
ŠVPS SR upozorňuje na falošného kontrolóra
Muž sa vydával za inšpektora, odniesol si vzorky a potom poslal faktúru.
Pomoc horských záchranárov vo Vysokých Tatrách potreboval turista intoxikovaný alkoholom
Pomoc horských záchranárov potreboval v nedeľu popoludní vo Vysokých Tatrách ukrajinský turista intoxikovaný alkoholom.
SHMÚ: V pondelok treba rátať s dažďom, v niektorých lokalitách môže i snežiť
V pondelok (17. 11.) treba vo viacerých lokalitách Slovenska rátať s dažďom s úhrnom zrážok 30 až 45 milimetrov.