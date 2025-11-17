  • Články
Bratislava

Obmedzenie na diaľnici D1: Došlo k hromadnej nehode

  • DNES - 6:55
  • Ilava
Obmedzenie na diaľnici D1: Došlo k hromadnej nehode

Diaľnica je pre dopravnú nehodu uzavretá.

Diaľnica D1 v okrese Ilava je v smere na Žilinu neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.

Na 141. kilometri diaľnice došlo k nehode jazdnej súpravy a troch ďalších vozidiel. Obchádzka je možná cez odpočívadlo Dubnica nad Váhom. V smere na Bratislavu je prejazdný jeden jazdný pruh. Predpokladané obmedzenie potrvá asi do 12.00 h.

Na mieste sú všetky záchranné zložky, žiadame vodičov o rešpektovanie pokynov polície,“ zdôraznilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
