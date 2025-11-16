Sybiha vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby im poskytli peniaze na výrobu dronov
- DNES - 20:43
- Kyjev
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v nedeľu vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby im poskytli financie na rozšírenie produkcie dronov.
„Moderné preteky v zbrojení nie sú o jadrových zbraniach, ale o miliónoch lacných dronov. Tí, ktorí dokážu rýchlejšie rozšíriť výrobu, zabezpečia mier. To si vyžaduje rýchle a dostatočné financovanie ukrajinského zbrojného priemyslu, ktorý je v súčasnosti najväčším zdrojom inovácií v oblasti obrany na svete. Ak získame dostatočné financovanie, môžeme v budúcom roku vyrobiť až 20 miliónov dronov,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X.
Podľa ukrajinského ministra ukončí ruský prezident Vladimir Putin vojnu len v prípade splnenia dvoch podmienok - musí „stratiť ilúziu, že eventuálne vyhrá na bojisku“ a cena za pokračovanie vojny musí byť preňho vyššia než cena za jej ukončenie.
Ukrajina i Rusko za posledné mesiace rapídne navýšili produkciu bezpilotných dronov. Tie podľa agentúry DPA za zlomok výrobných nákladov tradičných zbraňových systémov menia podobu vedenia vojny na bojisku.
Pentagón sťahuje z Chicaga a Portlandu časť vojakov Národnej gardy
Americké ministerstvo obrany sťahuje z Chicaga a Portlandu časť vojakov Národnej gardy len niekoľko týždňov po tom, čo ich tam Trumpova administratíva nasadila s cieľom bojovať proti údajnej narastajúcej kriminalite.
Európska komisia zvažuje zavedenie dane na nezdravé spracované potraviny
Európska komisia (EK) zvažuje navrhnúť zavedenie dane na vysoko priemyselne spracované potraviny s vysokým obsahom tuku, cukru a soli.
Pápež vyzval svetových lídrov, aby nezanedbávali chudobných
Pápež Lev XIV. v nedeľu odsúdil chudobu a vyzval svetových lídrov a katolíkov, aby sa priblížili k marginalizovaným ľuďom, keďže Cirkev oslavuje „Jubileum chudobných“.
Trump od konca augusta nakúpil dlhopisy, časť z nich zvýhodňuje jeho politika
Americký prezident Donald Trump nakúpil od konca augusta do začiatku októbra dlhopisy v hodnote najmenej 82 miliónov dolárov.