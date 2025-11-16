  • Články
Bratislava

MsP: Pre zhromaždenia treba rátať v Bratislave s dopravnými obmedzeniami

V hlavnom meste SR treba v nedeľu a pondelok (17. 11.) počítať s možnými dopravnými obmedzeniami.

Dôvodom sú verejné zhromaždenia a kultúrne podujatia súvisiace s Dňom boja za slobodu a demokraciu. Informovala o tom Mestská polícia (MsP) Bratislava na sociálnej sieti. Avizovala, že na priebeh podujatí budú dohliadať jej posilnené hliadky v spolupráci so štátnou políciou. Vyzvala verejnosť na rešpektovanie pokynov policajtov aj organizátorov.

Podujatia sa konajú najmä na území Starého Mesta. V pondelok vo večerných bude zhromaždenie na Námestí slobody a počas dňa budú podujatia či zhromaždenia aj na ďalších miestach, napríklad v Parku Gábora Barossa pri Šafárikovom námestí, Rudnayovom či Jakubovom námestí. „V okolí týchto miest môže byť zvýšený pohyb peších. Vodičom radíme, aby sa, pokiaľ je to možné, v nedeľu a pondelok vyhli spomínaným lokalitám a na presun po meste zvolili alternatívne trasy,“ doplnili mestskí policajti.

Informovali aj o posilnení hliadok. „Okrem hliadok v uliciach posilňujeme aj výkon v operačnom a kamerovom stredisku,“ priblížili. Pripomenuli i úpravu premávky niektorých liniek mestskej hromadnej dopravy. Vyzvali zároveň na rešpektovanie pokynov policajtov aj organizátorov. „Bratislava je otvorenou a tolerantnou metropolou. Radi by sme preto vyzvali verejnosť, aby Deň boja za slobodu a demokraciu využila na pokojný a kultivovaný spôsob vyjadrenia vlastných postojov, neprinášala do ulíc pyrotechniku, zbrane či iné nebezpečné predmety a najmä aby tolerovala odlišné názory,“ dodali.

Na ľudí apelovali, aby v prípade, že boli svedkom protiprávneho konania alebo sa obávali, že by k nemu mohlo dôjsť, kontaktovali mestskú políciu prostredníctvom linky 159 alebo Policajný zbor na čísle 158. „Nablízku vám budú aj policajné hliadky priamo v uliciach, nebojte sa ich osloviť,“ zdôraznili.

Zdroj: Info.sk, TASR
