  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 16.11.2025Meniny má Agnesa
Bratislava

Pomoc horských záchranárov vo Vysokých Tatrách potreboval turista intoxikovaný alkoholom

  • DNES - 18:56
  • Vysoké Tatry
Pomoc horských záchranárov vo Vysokých Tatrách potreboval turista intoxikovaný alkoholom

Pomoc horských záchranárov potreboval v nedeľu popoludní vo Vysokých Tatrách ukrajinský turista intoxikovaný alkoholom. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že o pomoc ich z Tatranskej magistrály požiadal prostredníctvom aplikácie okoloidúci muž.

Na modrom turistickom chodníku medzi Starým Smokovcom a Rázcestím pod Slavkovským štítom sa nachádzali dvaja turisti ukrajinskej národnosti intoxikovaní alkoholom. Okoloidúci muž požiadal o pomoc pre mladšieho z nich, ktorý nereagoval,“ uviedla HZS.

Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, ktorí 17-ročného pacienta po príchode vyšetrili, zateplili a podali mu medikamentóznu liečbu. Po zlepšení zdravotného stavu bol transportovaný terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca, kde ho následne odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ: V pondelok treba rátať s dažďom, v niektorých lokalitách môže i snežiť

SHMÚ: V pondelok treba rátať s dažďom, v niektorých lokalitách môže i snežiť

DNES - 18:14Domáce

V pondelok (17. 11.) treba vo viacerých lokalitách Slovenska rátať s dažďom s úhrnom zrážok 30 až 45 milimetrov.

SaS navrhuje zakotviť členstvo SR v EÚ a NATO do ústavy

SaS navrhuje zakotviť členstvo SR v EÚ a NATO do ústavy

DNES - 16:32Domáce

Opozičná strana SaS navrhuje zakotviť členstvo SR v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) do ústavy.

SHMÚ: V najbližších dňoch sa ochladí, na severe sa v utorok očakáva sneh

SHMÚ: V najbližších dňoch sa ochladí, na severe sa v utorok očakáva sneh

DNES - 16:16Domáce

V najbližších dňoch sa na Slovensku ochladí. Takmer v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši sa v utorok (18. 11.) očakáva sneh.

Július Jakab súhlasí so SNS, že Miroslav Lajčák by nemal byť poradcom premiéra

Július Jakab súhlasí so SNS, že Miroslav Lajčák by nemal byť poradcom premiéra

DNES - 15:09Domáce

Poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) súhlasí s koaličnou SNS, ktorá vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom.

Vosveteit.sk
Hackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčaniaHackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
Populárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmwarePopulárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmware
POZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účetPOZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účet
Chemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdiaChemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdia
Čína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkamiČína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkami
Ďalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajilaĎalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajila
Používaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec časuPoužívaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec času
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obeteNajnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedciZabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP