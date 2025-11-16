  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 16.11.2025Meniny má Agnesa
Bratislava

SaS navrhuje zakotviť členstvo SR v EÚ a NATO do ústavy

  • DNES - 16:32
  • Bratislava
SaS navrhuje zakotviť členstvo SR v EÚ a NATO do ústavy

Opozičná strana SaS navrhuje zakotviť členstvo SR v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) do ústavy.

Chce to docieliť návrhom ústavného zákona, ktorým by sa menila Ústava SR, ktorý skupina poslancov za SaS predložila do Národnej rady (NR) SR.

Týmto návrhom ústavného zákona sa navrhuje premietnuť široký a dlhodobý politický konsenzus v otázke potreby a významu členstva SR v Európskej únii a NATO do ústavy tým, že ústava bude explicitne konštatovať, že SR je členským štátom Európskej únie a NATO. Zároveň s tým sa navrhuje do ústavy zakotviť aj prihlásenie sa k hodnotám, na ktorých je EÚ založená a ktoré zodpovedajú hodnotám, na ktorých je založená SR ako demokratický právny štát, a k plneniu záväzkov, ktoré SR vyplývajú z členstva v NATO,“ priblížili predkladatelia.

Explicitné konštatovanie členstva SR v EÚ a NATO v ústave nie je podľa nich nevyhnutnou podmienkou pre jeho existenciu, no logickým krokom. „Nešlo by len o formálne potvrdenie medzinárodnopolitickej orientácie krajiny, ale aj o dôležitý signál všetkým občanom a partnerom SR o jej dlhodobom a pevnom zakotvení v európskych a transatlantických štruktúrach. Zároveň by tento krok posilnil právnu stabilitu a poskytol jednoznačnú odpoveď na otázky o zahraničnopolitickej orientácii SR,“ argumentovali.

Do ústavy navrhla SaS tiež pridať odsek, ktorý by jasne potvrdzoval, že SR uznáva prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR a nič v ústave ani ústavných zákonoch sa nemôže vykladať tak, že by túto zásadu spochybňovalo. „Cieľom je vylúčiť akékoľvek pochybnosti o prednosti práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku schválenia ostatnej novely ústavy,“ ozrejmila. Do ústavy chce doplniť tiež odsek o tom, že o vystúpení z týchto organizácií sa môže rozhodovať iba ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ: V najbližších dňoch sa ochladí, na severe sa v utorok očakáva sneh

SHMÚ: V najbližších dňoch sa ochladí, na severe sa v utorok očakáva sneh

DNES - 16:16Domáce

V najbližších dňoch sa na Slovensku ochladí. Takmer v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši sa v utorok (18. 11.) očakáva sneh.

Július Jakab súhlasí so SNS, že Miroslav Lajčák by nemal byť poradcom premiéra

Július Jakab súhlasí so SNS, že Miroslav Lajčák by nemal byť poradcom premiéra

DNES - 15:09Domáce

Poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) súhlasí s koaličnou SNS, ktorá vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom.

Bober: Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode

Bober: Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode

DNES - 14:14Domáce

Sloboda, ktorú si pripomíname, nie je len politický pojem, ale hlboká duchovná hodnota. Vyžaduje si od každého z nás rozhodnutie konať dobro a žiť v službe iným.

Vo viacerých mestách SR sa budú konať zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie

Vo viacerých mestách SR sa budú konať zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie

DNES - 12:56Domáce

Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sa budú vo viacerých mestách Slovenska aj v zahraničí v nedeľu a pondelok (17. 11.) konať zhromaždenia či rôzne spomienkové aktivity.

Vosveteit.sk
Populárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmwarePopulárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmware
POZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účetPOZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účet
Chemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdiaChemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdia
Čína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkamiČína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkami
Ďalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajilaĎalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajila
Používaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec časuPoužívaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec času
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obeteNajnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedciZabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP