  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 16.11.2025Meniny má Agnesa
Bratislava

Európska komisia zvažuje zavedenie dane na nezdravé spracované potraviny

  • DNES - 16:19
  • Brusel
Európska komisia zvažuje zavedenie dane na nezdravé spracované potraviny

Európska komisia (EK) zvažuje navrhnúť zavedenie dane na vysoko priemyselne spracované potraviny s vysokým obsahom tuku, cukru a soli. Vyplýva to z dokumentu, do ktorého v nedeľu nahliadla agentúra DPA, píše TASR.

Návrh chce EK podľa agentúry DPA predstaviť v polovici decembra a cieľom dane má byť motivovať ľudí stravovať sa zdravšie. Autori návrhu v ňom napísali, že „celoeurópska mikrodaň“ môže udržať ceny stabilné a môže viesť k zmenám v správaní spotrebiteľov bez toho, aby spôsobila neprimeranú finančnú ujmu.

Výrobcovia vraj budú motivovaní vyrábať zdravšie potraviny a výťažok z daní by mohol byť použitý na financovanie celoeurópskych programov na podporu zdravého stravovania.

Eurokomisia sa opiera o zistenia, že srdcovocievne ochorenia sú v krajinách Európskej únie (EÚ) hlavnou príčinou smrti s viac ako 1,7 miliónmi prípadov ročne. Ekonomická strata z toho každý rok činí viac ako 280 miliárd eur.

Podľa návrhu existujú dôkazy, ktoré spájajú konzumáciu vysoko priemyselne spracovaných potravín s vyšším rizikom obezity, cukrovky a ochorení metabolizmu. Okrem zavedenia tejto dane EK počíta aj s modernizáciou legislatívy v oblasti kontroly tabaku do roku 2027 a zavedením celoeurópskeho systému hodnotenia spracovaných potravín.

Európska komisia chce prostredníctvom rôznych iniciatív znížiť mieru úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia do roku 2035 o 20 percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pápež vyzval svetových lídrov, aby nezanedbávali chudobných

Pápež vyzval svetových lídrov, aby nezanedbávali chudobných

DNES - 12:25Zahraničné

Pápež Lev XIV. v nedeľu odsúdil chudobu a vyzval svetových lídrov a katolíkov, aby sa priblížili k marginalizovaným ľuďom, keďže Cirkev oslavuje „Jubileum chudobných“.

Trump od konca augusta nakúpil dlhopisy, časť z nich zvýhodňuje jeho politika

Trump od konca augusta nakúpil dlhopisy, časť z nich zvýhodňuje jeho politika

DNES - 11:53Zahraničné

Americký prezident Donald Trump nakúpil od konca augusta do začiatku októbra dlhopisy v hodnote najmenej 82 miliónov dolárov.

Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga

Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga

DNES - 7:01Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu odsúdil nové kolo spoločných vojenských cvičení Spojených štátov a ich spojenca Trinidadu a Tobaga.

Zverejnili odtajnené záznamy americkej vlády o letkyni Amelii Earhartovej

Zverejnili odtajnené záznamy americkej vlády o letkyni Amelii Earhartovej

DNES - 6:12Zahraničné

Národná správa archívov a záznamov v piatok zverejnila súbor novo odtajnených vládnych záznamov o Amelii Earhartovej, americkej letkyni, ktorá v roku 1937 zmizla nad Tichým oceánom, uviedli príslušné úrady.

Vosveteit.sk
POZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účetPOZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účet
Chemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdiaChemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdia
Čína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkamiČína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkami
Ďalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajilaĎalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajila
Používaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec časuPoužívaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec času
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obeteNajnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedciZabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujúGoogle potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP