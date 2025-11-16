SHMÚ: V najbližších dňoch sa ochladí, na severe sa v utorok očakáva sneh
V najbližších dňoch sa na Slovensku ochladí. Takmer v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši sa v utorok (18. 11.) očakáva sneh. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Vo výške približne 1500 metrov nad morom sa v Žilinskom kraji už do pondelka (17. 11.) večera ochladí postupne na úroveň okolo mínus troch stupňov Celzia. Do utorka rána sa v tejto hladine dostane teplota na celom území Slovenska na úroveň mínus troch až mínus ôsmich stupňov a studený front sa dostane z nášho územia výrazne ďalej na východ až juhovýchod,“ ozrejmil ústav.
V pondelok treba počítať na väčšine územia so zrážkami. Najviac zrážok na väčšej ploche by malo spadnúť na strednom Slovensku a na Spiši, ojedinele až do 45 mm.
So snehom treba v utorok počítať v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši. „Tu bude zväčša jeden až päť centimetrov, v polohách nad 800 metrov lokálne až do desiatich centimetrov mokrého snehu. Bielo v polohách už od 400 metrov nad morom bude ojedinele aj mimo týchto oblastí. Snehová pokrývka sa do ďalšej noci (noc na stredu) udrží väčšinou len v polohách nad 600 metrov nad morom,“ priblížil SHMÚ.
Noc na stredu bude podľa neho už všade mrazivá, pričom sa očakáva minimum na úrovni mínus dvoch až mínus siedmich, v údoliach lokálne, najmä na severe, do mínus 12 stupňov.
Július Jakab súhlasí so SNS, že Miroslav Lajčák by nemal byť poradcom premiéra
Poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) súhlasí s koaličnou SNS, ktorá vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom.
Bober: Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode
Sloboda, ktorú si pripomíname, nie je len politický pojem, ale hlboká duchovná hodnota. Vyžaduje si od každého z nás rozhodnutie konať dobro a žiť v službe iným.
Vo viacerých mestách SR sa budú konať zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie
Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sa budú vo viacerých mestách Slovenska aj v zahraničí v nedeľu a pondelok (17. 11.) konať zhromaždenia či rôzne spomienkové aktivity.
Od Nežnej revolúcie uplynie 36 rokov, spustil ju násilný zásah proti študentom
Udalosti vedúce k definitívnemu pádu komunistického režimu v Československej socialistickej republike (ČSSR) spustil brutálny zásah poriadkových síl voči povolenej študentskej demonštrácii v Prahe.