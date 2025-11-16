  • Články
SHMÚ: V najbližších dňoch sa ochladí, na severe sa v utorok očakáva sneh

V najbližších dňoch sa na Slovensku ochladí. Takmer v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši sa v utorok (18. 11.) očakáva sneh. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Vo výške približne 1500 metrov nad morom sa v Žilinskom kraji už do pondelka (17. 11.) večera ochladí postupne na úroveň okolo mínus troch stupňov Celzia. Do utorka rána sa v tejto hladine dostane teplota na celom území Slovenska na úroveň mínus troch až mínus ôsmich stupňov a studený front sa dostane z nášho územia výrazne ďalej na východ až juhovýchod,“ ozrejmil ústav.

V pondelok treba počítať na väčšine územia so zrážkami. Najviac zrážok na väčšej ploche by malo spadnúť na strednom Slovensku a na Spiši, ojedinele až do 45 mm.

So snehom treba v utorok počítať v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši. „Tu bude zväčša jeden až päť centimetrov, v polohách nad 800 metrov lokálne až do desiatich centimetrov mokrého snehu. Bielo v polohách už od 400 metrov nad morom bude ojedinele aj mimo týchto oblastí. Snehová pokrývka sa do ďalšej noci (noc na stredu) udrží väčšinou len v polohách nad 600 metrov nad morom,“ priblížil SHMÚ.

Noc na stredu bude podľa neho už všade mrazivá, pričom sa očakáva minimum na úrovni mínus dvoch až mínus siedmich, v údoliach lokálne, najmä na severe, do mínus 12 stupňov.

