Bober: Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode

  • DNES - 14:14
  • Bratislava
Bober: Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode

Sloboda, ktorú si pripomíname, nie je len politický pojem, ale hlboká duchovná hodnota.

Vyžaduje si od každého z nás rozhodnutie konať dobro a žiť v službe iným. Pri príležitosti pondelňajšieho (17. 11.) Dňa boja za slobodu a demokraciu to uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Ekonomický a sociálny tlak či iné okolnosti nás môžu konfrontovať aj s vnútornou slobodou. Neraz môžeme byť postavení pred veľmi náročné rozhodnutia,“ podotkol Bober s tým, že veľkosť a zrelosť osobnej slobody súvisí s našou pripravenosťou odpovedať na krivdy a nenávisť odpustením a láskou.

Bober dodal, že aj dnes máme príležitosť byť osoby plne realizované vo svojej ľudskosti - slobodní v hĺbke srdca, slobodní od seba a slobodní pre iných. „Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode a zodpovednej demokracii, ktoré možno posilniť len návratom k morálnym a duchovným koreňom,“ povedal.

Zdroj: Info.sk, TASR
