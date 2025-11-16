Bober: Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode
Sloboda, ktorú si pripomíname, nie je len politický pojem, ale hlboká duchovná hodnota.
Vyžaduje si od každého z nás rozhodnutie konať dobro a žiť v službe iným. Pri príležitosti pondelňajšieho (17. 11.) Dňa boja za slobodu a demokraciu to uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
„Ekonomický a sociálny tlak či iné okolnosti nás môžu konfrontovať aj s vnútornou slobodou. Neraz môžeme byť postavení pred veľmi náročné rozhodnutia,“ podotkol Bober s tým, že veľkosť a zrelosť osobnej slobody súvisí s našou pripravenosťou odpovedať na krivdy a nenávisť odpustením a láskou.
Bober dodal, že aj dnes máme príležitosť byť osoby plne realizované vo svojej ľudskosti - slobodní v hĺbke srdca, slobodní od seba a slobodní pre iných. „Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode a zodpovednej demokracii, ktoré možno posilniť len návratom k morálnym a duchovným koreňom,“ povedal.
Vo viacerých mestách SR sa budú konať zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie
Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sa budú vo viacerých mestách Slovenska aj v zahraničí v nedeľu a pondelok (17. 11.) konať zhromaždenia či rôzne spomienkové aktivity.
Od Nežnej revolúcie uplynie 36 rokov, spustil ju násilný zásah proti študentom
Udalosti vedúce k definitívnemu pádu komunistického režimu v Československej socialistickej republike (ČSSR) spustil brutálny zásah poriadkových síl voči povolenej študentskej demonštrácii v Prahe.
Deň boja za slobodu je po novom pracovným dňom, mnohí si ho aj tak uctia voľnom
V pondelok 17. novembra si Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu. Po novom tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja.
J. Čarnogurský: Domov z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal
Prepustenie Jána Čarnogurského z väznice v bratislavskom Justičnom paláci 25. novembra 1989 prebehlo nečakane, na základe amnestie prezidenta Gustáva Husáka, o ktorú predtým nežiadal.