Šutaj Eštok verí, že Hlas-SD v blízkej dobe navrhne náhradu za Kmeca
- DNES - 13:11
- Bratislava
Strana Hlas-SD komunikuje o tom, kto má nahradiť podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) vo funkcii.
Líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok verí, že strana predstaví návrh kandidáta v blízkej dobe. To či Kmec zostane v politike, považuje za jeho rozhodnutie. Myslí si však, že má politické ambície a vidí jeho uplatnenie v parlamente. Minister to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Líder opozičného PS Michal Šimečka si myslí, že Kmec podaním demisie potvrdil podozrenia v súvislosti s výzvami na podporu vedy, výskumu a inovácií.
Šutaj Eštok Šimečkove tvrdenia odmieta. Tvrdí, že Kmecov odchod z funkcie je prejavom politickej kultúry. Pokiaľ stratil dôveru premiéra Roberta Fica (Smer-SD), je podľa neho logické, že nechce byť súčasťou vlády. Rešpektuje Ficov návrh na odvolanie Kmeca, no nerozumie mu. „Premiér sa rozhodol, že urobí verejný signál, ktorý doteraz nerozumiem, čo mal ukazovať,“ podotkol s tým, že Kmec bol pripravený odstúpiť a s Ficom o ďalších krokoch komunikoval. Zároveň premiéra vyzval, aby pristupoval rovnako k všetkým ministrom, aj svojim. V tejto súvislosti poukázal na ponúknutú demisiu ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Kým strana zvolí kandidáta za náhradníka Kmeca, bude podľa Šutaja Eštoka úrad viesť niekto z členov vlády za stranu Hlas-SD. „Budem sa o tom baviť s predsedom vlády,“ dodal.
Šimečka nerozumie Kmecovmu odstúpeniu z funkcie, ak tvrdí, že s výzvami bolo všetko v poriadku. Jeho krok považuje za potvrdenie podozrení v tejto súvislosti. Výsledky výzvy označil za kšeft, ktorým sa Hlas-SD chcel zavďačiť svojim donorom. Zároveň podotkol, že premiér so stranou Hlas-SD dlhodobo zametá. Šutajovi Eštokovi vytkol, že sa mu ako líder strany nevie vzoprieť. Ten si myslí, že Fico by mal riešiť predovšetkým ministerstvá Smeru-SD. Vo svojej strane má podľa jeho slov plnú podporu.
V diskusii sa dotkli aj výzvy koaličnej SNS premiérovi, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom pre jeho komunikáciu s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Šutaj Eštok uviedol, že rozhodnutie je na premiérovi. Nemyslí si, že by celá Lajčákova kariéra mala byť pre komunikáciu spochybnená. „Ja by som si svojich poradcov asi vyberal ináč,“ skonštatoval. Šimečka podotkol, že nejde o malú vec. Premiér by podľa neho mal od Lajčáka žiadať vysvetlenie a ak sa podozrenia potvrdia, nemá podľa neho vo funkcii čo robiť.
Líder PS zároveň skritizoval premiéra v súvislosti s tohtotýždennou diskusiou so študentami v Poprade. „Nemá ich čo poučovať a arogantne posielať bojovať na Ukrajinu,“ vytkol. Nepovažuje tiež za správne, aby boli študenti za vyjadrenie názoru „ťahaní“ po policajných výsluchoch. Šutaj Eštok zdôraznil, že zámerom diskusie bola debata s ľuďmi. Šimečku skritizoval, že má dvojaký meter pri posudzovaní vyjadrovania názorov vulgárnym spôsobom.
Šimečka vyzval ľudí, aby sa zúčastnili na pondelkovom (17. 11.) zhromaždení a uctili si pamiatku 17. novembra. Šutaj Eštok apeloval, aby sa na zhromaždení ľudia správali slušne.
