Nedeľa, 16.11.2025Meniny má Agnesa
Bratislava

Vo viacerých mestách SR sa budú konať zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie

  • DNES - 12:56
  • Bratislava
Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sa budú vo viacerých mestách Slovenska aj v zahraničí v nedeľu a pondelok (17. 11.) konať zhromaždenia či rôzne spomienkové aktivity.

Uskutočnia sa napríklad v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Piešťanoch a Poprade, ale aj v ďalších lokalitách. Organizujú ich miestni občianski aktivisti v rámci festivalu Nežná.sk s podporou Platformy pre demokraciu a občianskych iniciatív Chcem tu zostať a Mestá za demokraciu.

Sme presvedčení, že v našich moderných dejinách niet dôležitejšieho dátumu, ako je 17. november. A o čo viac sú hodnoty novembra spochybňované, o to dôležitejšie je, aby sme si tento dátum pripomínali. Som preto rád, že rovnako ako minulý rok sa aj teraz občianska spoločnosť mobilizuje a nedovolí, aby tento dátum vypadol z našej kolektívnej pamäti,“ uviedol Ondrej Bukna z iniciatívy Mestá za demokraciu.

Organizátori zdôraznili potrebu pripomínať si udalosti z novembra 1989, ale aj z novembra 1939. „Je to deň, ktorý dvakrát vstúpil do našich dejín nenásilným odporom našich predkov proti fašizmu a komunizmu. Je to výročie udalostí, vďaka ktorým je Slovensko už 36 rokov slobodnou a demokratickou krajinou,“ podotkli.

V rámci iniciatívy sa koná vyše 80 podujatí v 40 mestách na Slovensku a v zahraničí. Viac informácií o jednotlivých zhromaždeniach, diskusiách či kultúrnych akciách možno nájsť na webe www.nezna.sk.

Zdroj: Info.sk, TASR
