Vo viacerých mestách SR sa budú konať zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie
Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sa budú vo viacerých mestách Slovenska aj v zahraničí v nedeľu a pondelok (17. 11.) konať zhromaždenia či rôzne spomienkové aktivity.
Uskutočnia sa napríklad v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Piešťanoch a Poprade, ale aj v ďalších lokalitách. Organizujú ich miestni občianski aktivisti v rámci festivalu Nežná.sk s podporou Platformy pre demokraciu a občianskych iniciatív Chcem tu zostať a Mestá za demokraciu.
„Sme presvedčení, že v našich moderných dejinách niet dôležitejšieho dátumu, ako je 17. november. A o čo viac sú hodnoty novembra spochybňované, o to dôležitejšie je, aby sme si tento dátum pripomínali. Som preto rád, že rovnako ako minulý rok sa aj teraz občianska spoločnosť mobilizuje a nedovolí, aby tento dátum vypadol z našej kolektívnej pamäti,“ uviedol Ondrej Bukna z iniciatívy Mestá za demokraciu.
Organizátori zdôraznili potrebu pripomínať si udalosti z novembra 1989, ale aj z novembra 1939. „Je to deň, ktorý dvakrát vstúpil do našich dejín nenásilným odporom našich predkov proti fašizmu a komunizmu. Je to výročie udalostí, vďaka ktorým je Slovensko už 36 rokov slobodnou a demokratickou krajinou,“ podotkli.
V rámci iniciatívy sa koná vyše 80 podujatí v 40 mestách na Slovensku a v zahraničí. Viac informácií o jednotlivých zhromaždeniach, diskusiách či kultúrnych akciách možno nájsť na webe www.nezna.sk.
Od Nežnej revolúcie uplynie 36 rokov, spustil ju násilný zásah proti študentom
Udalosti vedúce k definitívnemu pádu komunistického režimu v Československej socialistickej republike (ČSSR) spustil brutálny zásah poriadkových síl voči povolenej študentskej demonštrácii v Prahe.
Deň boja za slobodu je po novom pracovným dňom, mnohí si ho aj tak uctia voľnom
V pondelok 17. novembra si Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu. Po novom tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja.
J. Čarnogurský: Domov z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal
Prepustenie Jána Čarnogurského z väznice v bratislavskom Justičnom paláci 25. novembra 1989 prebehlo nečakane, na základe amnestie prezidenta Gustáva Husáka, o ktorú predtým nežiadal.
