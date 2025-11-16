Pápež vyzval svetových lídrov, aby nezanedbávali chudobných
- DNES - 12:25
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v nedeľu odsúdil chudobu a vyzval svetových lídrov a katolíkov, aby sa priblížili k marginalizovaným ľuďom, keďže Cirkev oslavuje „Jubileum chudobných“.
Prvý pápež pôvodom z USA si sociálnu spravodlivosť stanovil za kľúčovú tému svojho pontifikátu. Cirkev je „stále zranená starými a novými formami chudoby“, ale „dúfa, že bude ‚matkou chudobných, miestom prijatia a spravodlivosti“, povedal Lev počas omše v Bazilike svätého Petra.
„Vyzývam hlavy štátov a lídrov národov, aby načúvali volaniu najchudobnejších,“ vyzval pápež. „Bez spravodlivosti nemôže byť mier a chudobní nám to pripomínajú mnohými spôsobmi. Prostredníctvom migrácie, ako aj prostredníctvom svojho volania, ktoré je často utlmené mýtom o blahobyte a pokroku, ktorý neberie do úvahy každého a v skutočnosti zabúda na mnohých jednotlivcov a necháva ich napospas osudu,“ povedal.
Okrem samotnej chudoby spomenul „mnohé morálne a duchovné situácie chudoby“, ktoré vedú k osamelosti. Vyzval veriacich, aby „boli pozorní k ostatným... oslovovali marginalizovaných a stali sa svedkami Božej nehy“.
Nedeľné Jubileum chudobných bolo jednou z viacerých cirkevných osláv počas Svätého roka, ktoré do Ríma prilákalo pútnikov z celého sveta. Pripadlo na Svetový deň chudobných, každoročné podujatie, ktoré začal František v roku 2017.
Po omši mal pápež Lev naplánovaný obed vo Vatikáne so skupinou bezdomovcov, utečencov a ľudí so zdravotným postihnutím. V Ríme boli pripravené ďalšie komunitné podujatia na pomoc chudobným.
Trump od konca augusta nakúpil dlhopisy, časť z nich zvýhodňuje jeho politika
Americký prezident Donald Trump nakúpil od konca augusta do začiatku októbra dlhopisy v hodnote najmenej 82 miliónov dolárov.
Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu odsúdil nové kolo spoločných vojenských cvičení Spojených štátov a ich spojenca Trinidadu a Tobaga.
Zverejnili odtajnené záznamy americkej vlády o letkyni Amelii Earhartovej
Národná správa archívov a záznamov v piatok zverejnila súbor novo odtajnených vládnych záznamov o Amelii Earhartovej, americkej letkyni, ktorá v roku 1937 zmizla nad Tichým oceánom, uviedli príslušné úrady.
Británia obmedzí sociálne dávky a ochranu pre žiadateľov o azyl
Veľká Británia výrazne obmedzí ochranu utečencov a ukončí automatické dávky pre žiadateľov o azyl.