Trump od konca augusta nakúpil dlhopisy, časť z nich zvýhodňuje jeho politika
- DNES - 11:53
- Washington
Americký prezident Donald Trump nakúpil od konca augusta do začiatku októbra dlhopisy v hodnote najmenej 82 miliónov dolárov. Ako ukázali finančné správy zverejnené v sobotu, niektoré z týchto investícií profitujú z jeho vládnej politiky. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Podľa formulárov zverejnených Úradom pre vládnu etiku USA Trump uskutočnil od 28. augusta do 2. októbra viac ako 175 nákupov. Neuvádzajú presné sumy pre každý nákup, iba široké rozpätie. Ich zverejnenie vyžaduje zákon o transparentnosti z roku 1978.
Nové investície úradujúceho amerického prezidenta do dlhopisov zahŕňajú niekoľko odvetví vrátane sektorov, ktoré už profitovali alebo profitujú zo zmien politiky jeho administratívy, ako je napríklad finančná deregulácia.
Biely dom v sobotu bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár. Jeho administratíva už predtým uviedla, že Trump podáva povinné informácie o svojich investíciách, ale ani on, ani jeho rodina nemajú žiadnu úlohu v riadení portfólia, ktoré spravuje tretia strana.
Údaje zverejnené v auguste naznačili, že Trump od návratu do prezidentského úradu 20. januára nakúpil dlhopisy v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov. V júni uviedol, že príjmy z jeho rôznych podnikov stále v konečnom dôsledku idú jemu, čo vyvoláva obavy z možného konfliktu záujmov.
V tomto roku Trump zverejnil príjmy z kryptomien, golfových nehnuteľností, licencovania a iných podnikov vo výške viac ako 600 miliónov dolárov. Celkovo prezident v júni uviedol majetok v hodnote najmenej 1,6 miliardy dolárov, podľa vtedajšieho výpočtu agentúry Reuters.
