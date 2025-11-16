  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 16.11.2025Meniny má Agnesa
Bratislava

Trump od konca augusta nakúpil dlhopisy, časť z nich zvýhodňuje jeho politika

  • DNES - 11:53
  • Washington
Trump od konca augusta nakúpil dlhopisy, časť z nich zvýhodňuje jeho politika

Americký prezident Donald Trump nakúpil od konca augusta do začiatku októbra dlhopisy v hodnote najmenej 82 miliónov dolárov. Ako ukázali finančné správy zverejnené v sobotu, niektoré z týchto investícií profitujú z jeho vládnej politiky. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Podľa formulárov zverejnených Úradom pre vládnu etiku USA Trump uskutočnil od 28. augusta do 2. októbra viac ako 175 nákupov. Neuvádzajú presné sumy pre každý nákup, iba široké rozpätie. Ich zverejnenie vyžaduje zákon o transparentnosti z roku 1978.

Nové investície úradujúceho amerického prezidenta do dlhopisov zahŕňajú niekoľko odvetví vrátane sektorov, ktoré už profitovali alebo profitujú zo zmien politiky jeho administratívy, ako je napríklad finančná deregulácia.

Biely dom v sobotu bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár. Jeho administratíva už predtým uviedla, že Trump podáva povinné informácie o svojich investíciách, ale ani on, ani jeho rodina nemajú žiadnu úlohu v riadení portfólia, ktoré spravuje tretia strana.

Údaje zverejnené v auguste naznačili, že Trump od návratu do prezidentského úradu 20. januára nakúpil dlhopisy v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov. V júni uviedol, že príjmy z jeho rôznych podnikov stále v konečnom dôsledku idú jemu, čo vyvoláva obavy z možného konfliktu záujmov.

V tomto roku Trump zverejnil príjmy z kryptomien, golfových nehnuteľností, licencovania a iných podnikov vo výške viac ako 600 miliónov dolárov. Celkovo prezident v júni uviedol majetok v hodnote najmenej 1,6 miliardy dolárov, podľa vtedajšieho výpočtu agentúry Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pápež vyzval svetových lídrov, aby nezanedbávali chudobných

Pápež vyzval svetových lídrov, aby nezanedbávali chudobných

DNES - 12:25Zahraničné

Pápež Lev XIV. v nedeľu odsúdil chudobu a vyzval svetových lídrov a katolíkov, aby sa priblížili k marginalizovaným ľuďom, keďže Cirkev oslavuje „Jubileum chudobných“.

Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga

Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga

DNES - 7:01Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu odsúdil nové kolo spoločných vojenských cvičení Spojených štátov a ich spojenca Trinidadu a Tobaga.

Zverejnili odtajnené záznamy americkej vlády o letkyni Amelii Earhartovej

Zverejnili odtajnené záznamy americkej vlády o letkyni Amelii Earhartovej

DNES - 6:12Zahraničné

Národná správa archívov a záznamov v piatok zverejnila súbor novo odtajnených vládnych záznamov o Amelii Earhartovej, americkej letkyni, ktorá v roku 1937 zmizla nad Tichým oceánom, uviedli príslušné úrady.

Británia obmedzí sociálne dávky a ochranu pre žiadateľov o azyl

Británia obmedzí sociálne dávky a ochranu pre žiadateľov o azyl

DNES - 5:57Zahraničné

Veľká Británia výrazne obmedzí ochranu utečencov a ukončí automatické dávky pre žiadateľov o azyl.

Vosveteit.sk
Chemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdiaChemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdia
Čína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkamiČína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkami
Ďalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajilaĎalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajila
Používaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec časuPoužívaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec času
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obeteNajnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedciZabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujúGoogle potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačkyFrancúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP