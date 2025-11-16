  • Články
Británia obmedzí sociálne dávky a ochranu pre žiadateľov o azyl

  • DNES - 5:57
  • Londýn
Veľká Británia výrazne obmedzí ochranu utečencov a ukončí automatické dávky pre žiadateľov o azyl, v sobotu večer to oznámila tamojšia vláda v rámci nových plánov zameraných na zníženie nelegálnej imigrácie, inšpirovaných dánskym systémom.

Skoncujem so zlatým lístkom do Spojeného kráľovstva pre žiadateľov o azyl,“ vyhlásila vo svojom stanovisku britská ministerka vnútra Shabana Mahmoodová.

V súčasnosti dostávajú osoby so štatútom utečenca povolenie na pobyt na päť rokov. Po uplynutí tejto doby môžu požiadať o pobyt na dobu neurčitú a následne aj o občianstvo. Mahmoodovej ministerstvo však uviedlo, že dĺžku štatútu utečenca skráti na 30 mesiacov. Táto ochrana bude „pravidelne prehodnocovaná“ a utečenci budú nútení vrátiť sa do svojich domovských krajín, akonáhle budú považované za bezpečné.

Ministerstvo dodalo, že má v úmysle zaviesť pre utečencov, ktorým bol udelený azyl, povinnosť čakať 20 rokov, kým budú môcť požiadať o povolenie na dlhodobý pobyt v tejto krajine.

Rezort vnútra tiež uviedol, že zákonnú povinnosť poskytovať podporu žiadateľom o azyl - zavedenú v roku 2005 - zrušia. To znamená, že žiadateľom už nebude zaručené ubytovanie ani týždenné finančné príspevky. Poskytovanie pomoci bude „prenechané na voľné uváženie“ - teda, že vláda bude môcť odmietnuť podporu tým, ktorí by sa mohli sami uživiť, ale neurobili tak. Rovnako môže pomoc odmietnuť aj tým, ktorí sa dopustili trestných činov.

Ministerstvo označilo nové návrhy, ktoré Mahmoodová predloží v pondelok v parlamente, za „najväčšiu reformu azylovej politiky v modernej dobe“. Uviedlo, že reformy znížia atraktívnosť príchodu nelegálnych migrantov do Británie a uľahčia vyhostenie tých, ktorí sa už v krajine nachádzajú.

Zdroj: Info.sk, TASR
