Netanjahu telefonoval s Putinom, hovorili o aktuálnej situácii v Gaze a regióne
- DNES - 5:56
- Moskva/Jeruzalem
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Hovorili spolu o aktuálnej situácii na Blízkom východe, pričom sa dotkli aj prímeria v Pásme Gazy. Upozornili na to agentúra TASS a portál Times of Israel.
„Uskutočnila sa rozsiahla výmena názorov o situácii v regióne Blízkeho východu vrátane vývoja v pásme Gazy v súvislosti s vykonávaním dohody o prímerí a výmenou zadržaných osôb, o situácii okolo iránskeho jadrového programu a o otázkach súvisiacich s podporou ďalšej stabilizácie v Sýrii,“ uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.
Podľa kancelárie izraelského premiéra rozhovor iniciovala ruská strana. Viac podrobností Rusko ani Izrael neuviedli.
