Nemecko: Merz opätovne vylúčil spoluprácu s AfD
- DNES - 5:45
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu opätovne vylúčil spoluprácu medzi kresťanskými demokratmi (CDU) a stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD). Tieto dve pravicovo orientované strany podľa neho nemajú nič spoločné. Upozornila na to agentúra DPA.
Merz dlhodobo tvrdí, že jeho konzervatívny blok nebude nikdy spolupracovať s AfD. Medzi hlavnými nemeckými stranami platí dohoda o tzv. firewalle (protipožiarnom múre), na základe ktorej nespolupracujú a nehlasujú s AfD, keďže ju považujú za krajne pravicovú stranu.
„Neudeje sa tak kvôli firewallu, zabudnite na to slovo, naše svety sú na míle vzdialené,“ vyhlásil Merz na stretnutí s mládežníckym krídlom kresťanskodemokratického bloku. Zdôraznil, že nemá v úmysle ohroziť dedičstvo svojej strany spájanej s menami ako Helmut Kohl alebo Konrad Adenauer.
Merz tiež zdôraznil, že pod jeho vedením Nemecko zostane krajinou otvorenou pre prisťahovalcov. Povedal, že hoci je potrebné neustále bojovať proti nelegálnej migrácii, prisťahovalci, ktorí chcú pracovať v Nemecku, budú aj naďalej vítaní.
Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu odsúdil nové kolo spoločných vojenských cvičení Spojených štátov a ich spojenca Trinidadu a Tobaga.
Zverejnili odtajnené záznamy americkej vlády o letkyni Amelii Earhartovej
Národná správa archívov a záznamov v piatok zverejnila súbor novo odtajnených vládnych záznamov o Amelii Earhartovej, americkej letkyni, ktorá v roku 1937 zmizla nad Tichým oceánom, uviedli príslušné úrady.
Británia obmedzí sociálne dávky a ochranu pre žiadateľov o azyl
Veľká Británia výrazne obmedzí ochranu utečencov a ukončí automatické dávky pre žiadateľov o azyl.
Netanjahu telefonoval s Putinom, hovorili o aktuálnej situácii v Gaze a regióne
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Hovorili spolu o aktuálnej situácii na Blízkom východe, pričom sa dotkli aj prímeria v Pásme Gazy.