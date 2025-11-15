Čínska automobilka chcela napodobniť Range Rover, namiesto toho predviedla fiasko
- DNES - 21:13
- Čína
Chceli napodobniť slávny kúsok Range Roveru, namiesto toho si vyrobili hanbu.
Čínska automobilka Chery sa pokúsila zopakovať slávny kaskadérsky kúsok, ktorý v roku 2018 predviedla automobilka Land Rover. Odvážny kúsok sa však skončil fiaskom, keď sa ich SUV zrútilo dozadu a prerazilo kamenný múr.
V roku 2018 britská automobilka Land Rover ohromila svet, keď jej model Range Rover Sport úspešne zdolal 999 strmých schodov vedúcich k prírodnému skalnému oblúku známom ako Nebeská brána. Tento náročný kúsok sa stal virálnym a dodnes je považovaný za dôkaz schopností britského SUV.
O takmer identický kúsok sa pred pár dňami pokúsila čínska automobilka Chery so svojím modelom Fulwin X3L. Ide o plug-in hybridné SUV s pohonom všetkých kolies a dvoma elektromotormi, ktoré produkujú výkon 422 koní. Ani to však nestačilo, aby sa auto vyhlo trápnemu neúspechu.
Videá z neúspešného pokusu, ktoré sa stali virálnymi na sociálnych sieťach, ukazujú, ako Fulwin X3L vystúpilo do polovice jedného z úsekov strmého schodiska. Tesne pred vrcholom však vozidlo začalo šmýkať, stratilo výkon a následne sa začalo nekontrolovateľne rútiť dozadu. Počas pádu sa SUV stočilo doprava, narazilo do kamenného múru lemujúceho schodisko a prerazilo ho.
Schodisko s 999 schodmi má sklon približne 45 stupňov a je nepochybne extrémnou výzvou. Doteraz ho úspešne zdolal len spomínaný Range Rover Sport.
Automobilka Chery sa podľa čínskych médií za incident ospravedlnila a prisľúbila, že poškodený múr na vlastné náklady opraví. Ako oficiálny dôvod zlyhania uviedla technickú poruchu - „neočakávané uvoľnenie spony na kotevnom bode bezpečnostného lana“, ktoré sa následne zamotalo okolo pravého kolesa.
Napriek tomuto neúspechu a posmechu na sociálnych sieťach sa Chery nevzdáva a automobilka chystá druhý pokus. Tentoraz však s lepším vybavením, ktoré zahŕňa kvalitnejšie terénne pneumatiky, upravený softvér pre rozdelenie krútiaceho momentu a nový monitor uhla náklonu pre adaptívne odpruženie.
