Zelenskyj ohlásil reorganizáciu v štátnom energetickom sektore

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ohlásil reorganizáciu a personálne zmeny v štátnom energetickom sektore, kde tento týždeň vypukol rozsiahly korupčný škandál. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Ukrajinské protikorupčné úrady tento týždeň upozornili, že členovia zločineckej organizácie vybudovali rozsiahlu sieť na ovplyvňovanie strategických štátnych podnikov vrátane štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom a preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov. Pre škandál už odstúpili minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková. Hlavným podozrivým je Zelenského bývalý obchodný partner Timur Mindič.

Začíname s reorganizáciou kľúčových štátnych podnikov v energetickom sektore,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Spolu s úplným auditom ich finančných aktivít sa obmení aj vedenie týchto spoločností.“

Ukrajinský prezident navrhol do týždňa vytvoriť podmienky pre vymenovanie novej dozornej rady spoločnosti Enerhoatom prevádzkujúcej ukrajinské jadrové elektrárne, čo podľa neho umožní „úplnú reorganizáciu vedenia spoločnosti.“

Personálne zmeny sa podľa Zelenského budú týkať všetkých významných štátnych energetických podnikov na Ukrajine vrátane ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz alebo vodohospodárskej spoločnosti Ukrhydroenerho.

Nariadil som tiež vládnym predstaviteľom, aby udržiavali neustálu a zmysluplnú komunikáciu s orgánmi presadzovania práva a protikorupčnými orgánmi,“ uviedol Zelenskyj. „Úplná transparentnosť a integrita v energetickom sektore zostávajú absolútnou prioritou,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
