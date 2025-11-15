ŠVPS SR upozorňuje na falošného kontrolóra
Muž sa vydával za inšpektora, odniesol si vzorky a potom poslal faktúru.
Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR upozorňuje na podvodníka, ktorého zaznamenali v predajni v okrese Poprad. Starší muž sa vydával za potravinového inšpektora, z predajne si pod zámienkou kontroly odniesol niekoľko výrobkov a o pár dní neskôr sa majiteľovi pokúsil poslať faktúru za fiktívnu analýzu. Prípadom sa už zaoberá polícia.
Muž vošiel do predajne a predstavil sa ako pracovník Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Poprad. Prišiel s prenosnou chladničkou na odber vzoriek, nasadil si hygienické gumené rukavice a pustil sa „do práce“.
Jeho sebavedomé vystupovanie a komunikácia nevyvolali u predavačky žiadne pochybnosti. Muž si vybral približne štyri druhy výrobkov, ktoré si ako údajné vzorky odniesol.
Majiteľovi prevádzky sa však situácia nepozdávala a rozhodol sa zavolať na RVPS Poprad, aby sa informoval o „novom kolegovi“. Tam mu potvrdili, že žiadneho takého zamestnanca nemajú. Majiteľ však v tej chvíli odmietol vec nahlásiť na políciu.
Podvod pokračoval zaslaním faktúry
Najväčšie prekvapenie prišlo o niekoľko dní neskôr. Majiteľ pekárne dostal poštou faktúru za vykonané laboratórne analýzy jedného z výrobkov, ktoré falošný inšpektor odobral. Ako sa ukázalo, podvodník pri svojej „kontrole“ podstrčil predavačke na podpis nie protokol o odbere vzoriek, ale objednávku na ich vyšetrenie. Až tento krok prinútil majiteľa podať trestné oznámenie.
Ako rozpoznať skutočného inšpektora
ŠVPS SR v súvislosti s týmto prípadom upozorňuje prevádzkovateľov, ako postupovať a na čo si dať pozor:
Služobný preukaz: Inšpektori sa pri kontrole vždy musia preukázať služobným preukazom alebo písomným poverením.
Oficiálny dokument: Výsledkom kontroly je buď záznam o úradnej kontrole, alebo protokol o odbere vzoriek. Prevádzka nikdy nepodpisuje žiadne „objednávky“ na vyšetrenie. Tie si v prípade potreby zadávajú majitelia sami.
Overenie totožnosti: V prípade akýchkoľvek pochybností má personál v prevádzke právo okrem služobného preukazu žiadať od kontrolóra aj predloženie občianskeho preukazu.
ŠVPS SR odporúča majiteľom prevádzok, aby o týchto postupoch informovali svojich zamestnancov. Akýkoľvek nesúlad alebo podozrenie je nutné okamžite oznámiť polícii ako pokus o podvod.
