Vodič sanitky s pacientmi narazil do stromu, policajtov prekvapil jeho stav
Pacienti pri nehode utrpeli zranenia.
K vážnej dopravnej nehode došlo vo štvrtok (13.11.) večer v Galante. Vodič sanitky, ktorý viezol dvoch pacientov, narazil do stromu. Policajti mu v dychu namerali viac ako jedno promile alkoholu, informoval portál Paraméter. Obaja pacienti utrpeli pri nehode zranenia.
Nehoda sa stala na Hódskej ulici. Vodič sanitky z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a čelne narazil do stromu.
Ako potvrdila trnavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová, v čase nehody sa v sanitke okrem 41-ročného vodiča nachádzali aj dvaja pacienti. Obaja pri náraze utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici.
Policajná hovorkyňa dodala, že 41-ročný vodič nesedel za volantom triezvy. Dychová skúška u neho potvrdila 1,15 promile alkoholu.
Vodiča po nehode eskortovali na policajné oddelenie. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Koalícia už dohodla na pozmeňujúcom návrhu k novele rokovacieho poriadku
Vyplýva to z vyjadrenia šéfa koaličného poslaneckého klubu Hlasu-SD Róberta Puciho.
Polícia vypátrala nezvestné maloleté dievča, malo byť väznené a znásilnené
Dievča malo byť držané násilím na povale rodinného domu.
V Slovenskom raji pribudla nová atrakcia v podobe obrov
Na rozhraní Národného parku Slovenský raj a Hnileckých vrchov vznikla vďaka podpore Košického samosprávneho kraja a Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus nová turistická atrakcia Obri v raji.
Žilinka: Vyšetrovanie útoku v Spišskej Starej Vsi je v záverečnej fáze
Vyšetrovanie útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa nachádza v záverečnej fáze. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.