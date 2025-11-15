  • Články
Vodič sanitky s pacientmi narazil do stromu, policajtov prekvapil jeho stav

  • DNES - 18:14
  • Galanta
Vodič sanitky s pacientmi narazil do stromu, policajtov prekvapil jeho stav

Pacienti pri nehode utrpeli zranenia.

K vážnej dopravnej nehode došlo vo štvrtok (13.11.) večer v Galante. Vodič sanitky, ktorý viezol dvoch pacientov, narazil do stromu. Policajti mu v dychu namerali viac ako jedno promile alkoholu, informoval portál Paraméter. Obaja pacienti utrpeli pri nehode zranenia.

Nehoda sa stala na Hódskej ulici. Vodič sanitky z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a čelne narazil do stromu.

Ako potvrdila trnavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová, v čase nehody sa v sanitke okrem 41-ročného vodiča nachádzali aj dvaja pacienti. Obaja pri náraze utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici.

Policajná hovorkyňa dodala, že 41-ročný vodič nesedel za volantom triezvy. Dychová skúška u neho potvrdila 1,15 promile alkoholu.

Vodiča po nehode eskortovali na policajné oddelenie. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Zdroj: Info.sk, parameter.sk
