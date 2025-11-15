  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 15.11.2025Meniny má Leopold
Bratislava

Koalícia už dohodla na pozmeňujúcom návrhu k novele rokovacieho poriadku

  • DNES - 17:08
  • Bratislava
Koalícia už dohodla na pozmeňujúcom návrhu k novele rokovacieho poriadku

Koalícia sa dohodla na pozmeňujúcom návrhu k novele rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa koaličného poslaneckého klubu Hlasu-SD Róberta Puciho pre TASR.

Uviedol to v reakcii na otázky TASR o tom, či sa koalícia dohodla na finálnom znení novely, keďže pôvodný návrh chceli koaličníci ešte meniť a s vlastnými návrhmi prišla aj koaličná SNS.

Šiesteho novembra sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami koaličných strán k novele rokovacieho poriadku. Účastný bol aj predseda SNS Andrej Danko a dohodli sme sa na ďalšom postupe, respektíve pozmeňujúcom návrhu, ktorý bude podaný v rámci druhého čítania. Súčasťou novely bude aj etický kódex poslanca, ktorý by mal byť zaradený ako uznesenie na najbližšiu schôdzu NR,“ uviedol Puci pre TASR.

Úprava rokovacieho poriadku je v parlamente v druhom čítaní. Poslanci sa jej mali venovať na predchádzajúcej schôdzi. Odsúhlasili si však presun rokovania na ďalšiu schôdzu, ktorá sa má začať 25. novembra. Novela je z dielne koalície. Má priniesť viaceré zmeny. Hovorí napríklad o rušení povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravách rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok.

Koaličníci už skôr avizovali, že k novele predložia pozmeňujúci návrh. Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter priblížil, že zmeny by sa mali týkať napríklad zákazu používať obrazové pomôcky v pléne. SNS v októbri tiež prezentovala vlastné návrhy na zmenu rokovacieho poriadku. Puci presun odôvodňoval tým, že o definitívnej podobe novely sa bude ešte debatovať. Vysvetlil, že národniari prišli s ďalšími návrhmi na zmenu a niektoré z nich vyžadujú dlhšiu diskusiu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia vypátrala nezvestné maloleté dievča, malo byť väznené a znásilnené

Polícia vypátrala nezvestné maloleté dievča, malo byť väznené a znásilnené

DNES - 16:12Domáce

Dievča malo byť držané násilím na povale rodinného domu.

V Slovenskom raji pribudla nová atrakcia v podobe obrov

V Slovenskom raji pribudla nová atrakcia v podobe obrov

DNES - 16:04Domáce

Na rozhraní Národného parku Slovenský raj a Hnileckých vrchov vznikla vďaka podpore Košického samosprávneho kraja a Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus nová turistická atrakcia Obri v raji.

Žilinka: Vyšetrovanie útoku v Spišskej Starej Vsi je v záverečnej fáze

Žilinka: Vyšetrovanie útoku v Spišskej Starej Vsi je v záverečnej fáze

DNES - 14:54Domáce

Vyšetrovanie útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa nachádza v záverečnej fáze. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Desivá nehoda: Auto narazilo vo vysokej rýchlosti do stromu

Desivá nehoda: Auto narazilo vo vysokej rýchlosti do stromu

DNES - 13:48Domáce

Vodič skončil v nemocnici s vážnymi zraneniami.

Vosveteit.sk
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujúGoogle potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačkyFrancúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráňTisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamuGoogle mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na sveteAKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účetNebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovaťGoogle do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmusRakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP