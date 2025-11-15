Koalícia už dohodla na pozmeňujúcom návrhu k novele rokovacieho poriadku
Koalícia sa dohodla na pozmeňujúcom návrhu k novele rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa koaličného poslaneckého klubu Hlasu-SD Róberta Puciho pre TASR.
Uviedol to v reakcii na otázky TASR o tom, či sa koalícia dohodla na finálnom znení novely, keďže pôvodný návrh chceli koaličníci ešte meniť a s vlastnými návrhmi prišla aj koaličná SNS.
„Šiesteho novembra sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami koaličných strán k novele rokovacieho poriadku. Účastný bol aj predseda SNS Andrej Danko a dohodli sme sa na ďalšom postupe, respektíve pozmeňujúcom návrhu, ktorý bude podaný v rámci druhého čítania. Súčasťou novely bude aj etický kódex poslanca, ktorý by mal byť zaradený ako uznesenie na najbližšiu schôdzu NR,“ uviedol Puci pre TASR.
Úprava rokovacieho poriadku je v parlamente v druhom čítaní. Poslanci sa jej mali venovať na predchádzajúcej schôdzi. Odsúhlasili si však presun rokovania na ďalšiu schôdzu, ktorá sa má začať 25. novembra. Novela je z dielne koalície. Má priniesť viaceré zmeny. Hovorí napríklad o rušení povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravách rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok.
Koaličníci už skôr avizovali, že k novele predložia pozmeňujúci návrh. Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter priblížil, že zmeny by sa mali týkať napríklad zákazu používať obrazové pomôcky v pléne. SNS v októbri tiež prezentovala vlastné návrhy na zmenu rokovacieho poriadku. Puci presun odôvodňoval tým, že o definitívnej podobe novely sa bude ešte debatovať. Vysvetlil, že národniari prišli s ďalšími návrhmi na zmenu a niektoré z nich vyžadujú dlhšiu diskusiu.
